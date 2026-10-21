Gendarmería derribó por primera vez un dron que intentaba ingresar drogas y celulares a cárcel de Antofagasta

Un dron que intentaba ingresar droga y teléfonos celulares de alta gama al Complejo Penitenciario Concesionado de Antofagasta fue derribado por funcionarios de Gendarmería mediante un rifle antidrones, en un procedimiento inédito para el sistema penitenciario local.

El hecho quedó al descubierto durante una ronda de vigilancia perimetral, cuando los funcionarios detectaron el aparato por el sonido que emitía, pese a que mantenía sus luces cubiertas para evitar ser identificado.

El director regional de Gendarmería, el coronel Mario Benítez, explicó que, tras detectar el dispositivo, se dispuso el uso del equipo antidrones para neutralizarlo en pleno vuelo.

"Al revisar este elemento, se constató que traía dos teléfonos celulares marca iPhone, además de droga", informó la autoridad.

Tras el operativo, los equipos y las sustancias incautadas fueron puestos a disposición de la justicia para las diligencias correspondientes.

Desde Gendarmería señalaron que mantendrán los patrullajes preventivos para reforzar la seguridad del recinto.

Si bien anteriormente se había encontrado un dron oculto al interior de la cárcel, esta es la primera vez que se utiliza un rifle antidrones para derribar uno de estos aparatos en el complejo penitenciario de Antofagasta.