Gendarmería frustró plan de fuga en la cárcel Santiago 1

Un allanamiento de Gendarmería en la cárcel Santiago 1 frustró el martes lo que sería un plan de fuga similar al ocurrido en agosto pasado en el penal de Valparaíso.

Durante el operativo, realizado en los ductos de ventilación de los talleres del recinto, se encontraron dos ruedas o poleas que, según las investigaciones preliminares, iban a ser utilizadas para construir una tirolesa.

Las poleas fueron halladas en una de las revisiones periódicas que realiza Gendarmería en los ductos de ventilación de los talleres, espacios a los que los reclusos tienen acceso.

Las autoridades todavía investigan quiénes estaban detrás de la fuga.