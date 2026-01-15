Siete gendarmes quedaron en prisión preventiva por red delictual en Puerto Montt

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización de los ocho imputados por la red de corrupción detectada en el Centro de Detención Preventiva Alto Bonito en la comuna de Puerto Montt.

La causa se origina de una investigación por hechos ocurridos en los módulos 41, 42 y 43 del penal, durante fines de 2023 a fines de 2025. Según lo planteado por la Fiscalía en anteriores instancias, existieron cobros previos por alimentos, bebidas y otros elementos prohibidos.

Nathalie Yonsson, fiscal del caso, expuso que "dichos imputados permitían al interior del complejo penitenciario la facilitación de teléfonos celulares para que los condenados realizaran diversas estafas y coordinaran lanzamientos desde el exterior al interior".

Los formalizados son siete gendarmes y una civil, a los cuales se les imputan los delitos de cohecho, soborno, lavado de activos y asociación criminal. A los exoficiales se les asignó la medida cautelar de prisión preventiva. La civil se encuentra, por el momento, con la medida de arresto domiciliario total y la prohibición de salir del país.

La fiscal Yonsson señaló que se pronunciarán de forma verbal a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt respecto a las medidas preventivas de la imputada civil.

En paralelo a esta investigación, en los últimos días se realizó el primer operativo masivo de fiscalización de este año en los centros de detención preventiva de Puerto Montt, Osorno y Ancud, que permitió decomisar un total de 41 armas blancas, 29 teléfonos y tres envoltorios con sustancias ilícitas.

"Con este tipo de procedimientos, buscamos prevenir hechos violentos y posibles delitos que se cometan desde o al interior de los recintos penitenciarios. En términos de resultados, siempre son muy efectivos, y en esta oportunidad no fue la excepción, porque logramos incautar una importante cantidad de elementos y sustancias prohibidas", destacó el coronel Gustavo Flores, director regional de Gendarmería.