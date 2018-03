Caso Matute: Acusados inocentes evalúan demandar al Estado

Las siete personas que fueron procesadas erróneamente en el comienzo de la investigación por la desaparición de Jorge Matute Johns, en 1999, evalúan presentar acciones legales contra el Estado.

Esto luego de que la ministra en visita del caso, Carola Rivas, revelara esta semana el secreto de la investigación y confirmara que el deceso de Jorge Matute se debió al consumo de pentobarbital, suministrado por personas que buscaban abusar sexualmente de él.

"Nos arrebataron la adolescencia"

Los siete jóvenes fueron detenidos en una noche de Año Nuevo y posteriormente procesados por la jueza Flora Sepúlveda por obstrucción a la justicia, e imputados en 2001 por responsabilidades en una presunta golpiza que habría terminado con la muerte. No obstante, los delitos no tienen relación alguna con la conclusión presentada ahora por la magistrada Rivas, luego de una nueva investigación de casi tres años.

"No hay que olvidar que sí hay culpables en hacer una investigación desastrosa para no poder entregarle una respuesta mínimamente decente a una familia que no tiene consuelo, y a siete jóvenes que les arrebataron su adolescencia en un día tan especial como una noche de Año Nuevo", dijo Carlos Alarcón, uno de los afectados, que oficia como vocero del grupo.

"Todo el daño que se nos hizo está siendo gratuito", dijo Alarcón, y contrastó este hecho con que "Héctor Arenas (ex comisario de la PDI de Concepción) disfrutó la vida totalmente tranquilo, y Flora Sepúlveda (la primera jueza en encabezar la investigación) me imagino está jubilada, cagada de la risa (sic)".

"Tengo que analizar posibles acciones legales posterior a si los querellantes deciden seguir o no solicitando diligencias", anticipó Alarcón, cuyo procesamiento y de los otros seis jóvenes fue dejado sin efecto en mayo de 2006.

Apuntó que esperará la resolución de los abogados de la familia de Matute referente a la solicitud de más diligencias, considerando que finalmente sólo cinco de los 12 sospechosos siguen con vida.