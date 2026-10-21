Comenzó segundo juicio por el caso Ojeda: dos sobreseimientos bajaron a 16 los acusados

Este miércoles comenzó el segundo juicio oral por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

El inicio del proceso, programado originalmente para la jornada de ayer, debió postergarse debido a dificultades técnicas en la plataforma Zoom y problemas de conexión con los imputados, que también son presuntos miembros de Los Piratas de Aragua, célula del Tren de Aragua en Chile.

Superados estos inconvenientes y resueltas las cuestiones previas, la audiencia se inició en el Centro de Justicia de Santiago.

Durante la primera jornada, el tribunal dictó el sobreseimiento definitivo de dos de los imputados tras acoger la solicitud de sus defensas, basada en la garantía de no juzgar dos veces a una persona por el mismo delito (ne bis in idem).

Con esta resolución, la nómina de acusados —todos de nacionalidad venezolana— se redujo de 18 a 16.

"Mi representado y el otro imputado fueron condenados por otro tribunal de garantía, por el mismo delito por el cual están acusados acá, que es el delito de asociación criminal. Por lo tanto, aplicando el principio del derecho penal de no valoración del mismo hecho y que la persecución penal es única, no es doble, se optó por el tribunal por acoger la excepción y sobreseer definitivamente a los imputados, quienes ya no son parte de la causa", dijo el defensor penal público Pedro Narváez.

"Ahora ellos tienen que entrar a cumplir la condena por el tribunal donde fueron anteriormente sentenciados y, del total de 18 imputados de la causa, ahora quedan 16", precisó.

Familia busca acreditar responsabilidades en la ejecución del crimen

Desde la parte querellante, la abogada Alejandra Valdivieso, representante de la familia de la víctima, señaló que no se opusieron a la solicitud de sobreseimiento por corresponder a derecho en materia procesal.

En esta línea, la jurista recalcó que la meta de la querella es demostrar que "todos (los acusados) tenían un rol clave en la ejecución de este secuestro con homicidio".

"Pretendemos probar en este juicio oral que los imputados que hoy día se encuentran acusados sean declarados culpables", recalcó.

De los 16 acusados que continúan en el proceso, no todos enfrentan cargos directos por el secuestro y homicidio de Ojeda, ya que parte de ellos está acusada exclusivamente por el delito de asociación ilícita.

De acuerdo con la programación del tribunal, para este jueves se contempla la lectura formal de la acusación y, de no mediar inconvenientes, el inicio de los alegatos de apertura por parte de la Fiscalía.

El caso Ojeda, de momento, cuenta con una única condena: Maickel Villegas, que fue sentenciado a 20 años de cárcel por prestar apoyo logístico, recolectar información previa y asistir en la huida de los ejecutores directos del asesinato.