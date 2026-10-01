Justicia condenó a un primer involucrado en el crimen de Ronald Ojeda

AHORA: 2° TOP de Santiago dicta veredicto condenatorio contra Maickel David Villegas Rodríguez como autor del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda Moreno, delito perpetrado en febrero de 2024. Lectura de sentencia: 15 de octubre a las 13:00 pic.twitter.com/VQj4uq3q3t

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago desarrolló este jueves -en completa reserva- la audiencia en la cual dio a conocer el veredicto condenatorio contra uno de los imputados por el secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

El primer condenado por esta causa es Maickel Villegas, por su intervención en los hechos que derivaron en la muerte del exoficial, quien fue declarado culpable de realizar labores de apoyo durante el secuestro, como recolección de información y ayuda en la huida de los victimarios.

La Fiscalía Metropolitana Sur había solicitado que se le imponga una pena de 20 años de presidio por el delito consumado de secuestro con homicidio. La sentencia será revelada el próximo 15 de octubre a las 13:00 horas.

"Estamos muy conformes con lo que se resolvió", señaló el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, aseverando que se trata de "un veredicto contundente en cuanto a la participación que (Villegas) tuvo en el secuestro con homicidio".

"Las pruebas que la Fiscalía presentó durante estos días dieron cuenta exactamente de los hechos que hemos establecido a partir del 21 de febrero de 2024", relevó el persecutor, citando la fecha en que decenas de falsos policías raptaron a Ojeda desde un domicilio en la comuna de Independencia, previo a darle muerte y sepultar sus restos en Maipú.

Por otro lado, manifestó que "lo que más nos conforma es que la familia ya obtuvo justicia con el primer imputado que hemos traído a juicio oral".

Presunto encargo desde Venezuela

En este primer proceso, no se acreditó que el régimen de Venezuela ordenara el asesinato de Ojeda, como ha planteado el Ministerio Público, pero el ente persecutor adelantó que la arista de la motivación política forma parte de otra investigación más amplia.

A pesar de que está pendiente esclarecer aquel aspecto, el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, admitió que "para nosotros, es sumamente impactante que un tribunal de la República, con garantías que Ronald Ojeda no tuvo, diga que un acusado, junto a otros que ya vendrán, forma parte de una enorme operación ilegal, clandestina y fraudulenta, realizada a pocos metros del Palacio de Gobierno".

El querellante también destacó que "no habiendo sido materia de este juicio, el tribunal vea plausible que este encargo criminal se haya producido por motivaciones políticas desde un gobierno extranjero, cuestión que tendremos que discutir -por cierto- en el juicio próximo".

Durante el segundo proceso, que iniciará el 20 de octubre, se expondrá la prueba contra otros 18 acusados, a quienes la Fiscalía vincula con "Los Piratas de Aragua", y atribuye distintos roles en la ejecución del crimen.