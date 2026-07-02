Comenzó audiencia de preparación del juicio oral por crimen de Ronald Ojeda

El Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago inició este jueves la audiencia de preparación del juicio oral por el secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

El proceso, que se lleva a cabo en el Centro de Justicia de Santiago, involucra a un total de 20 imputados vinculados a "Los piratas de Aragua", una de las facciones de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Debido a la alta peligrosidad de los acusados y por razones de espacio, los imputados participan de la instancia de forma telemática desde distintos recintos penales. En esta etapa, el Ministerio Público y las defensas definen las pruebas y antecedentes que serán admitidos para el juicio definitivo.

La llegada de "El Botija" y la extradición de "Larry Changa"

Se espera que durante esta jornada arribe a Chile, vía extradición, Dayonis Orozco, alias "El Botija", sindicado como pieza clave en la logística del secuestro de Ojeda, quien se integrará formalmente al proceso judicial tras su captura en territorio colombiano.

Asimismo, se confirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición de Larry Álvarez, conocido como "Larry Changa", considerado uno de los fundadores y líderes máximos del Tren de Aragua, quien vivió en Chile legalmente entre 2018 y 2022 -antes de huir de forma clandestina-, y actualmente es requerido por múltiples delitos de homicidio y secuestro.

"Hoy día esperemos que esté viajando a Chile la persona que se autorizó la extradición de Colombia, vinculado también al crimen organizado. Y algo que hemos hablado con el Ministerio Público, también con los funcionarios de diferentes policías, es la necesidad de resguardar la identidad en muchos casos", enfatizó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

"Hoy día vemos semanalmente amenazas a funcionarios policiales, de Gendarmería. Por tanto, es muy necesario, cuando enfrentamos al crimen organizado con una capacidad de daño, de financiamiento, de llegar a diferentes lados y también de corromper a las instituciones del Estado, la necesidad de blindar al Estado", apuntó el secretario de Estado.

Senadora Carvajal (PPD): "Es un gran avance"

Desde el Congreso, la senadora Loreto Carvajal (PPD) destacó que la "autorización por los tribunales y el propio presidente Petro de la extradición a Chile es un gran avance para contrarrestar la fuerza internacional que tiene el crimen organizado. Hoy día, sin duda, que esta noticia también hace fuerza en el sentido que los crímenes cometidos en Chile deben pagarse en Chile".

En una postura similar, la diputada Gloria Naveillán (PNL) valoró la decisión adoptada por el Ejecutivo colombiano: "Me parece una muy buena señal que esté operando con Venezuela, al menos la posibilidad de extradición con Colombia".

"Esto es importante, es una buena señal de que acá el que la hace la paga. Claramente el Tren de Aragua, que es crimen organizado, está mucho más metido de lo que cualquiera cree en Chile", agregó.