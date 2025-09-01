Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Comienza juicio oral por homicidio de inspector de la PDI en Ercilla

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Alejandro Liguén es el único imputado en la causa por la muerte del detective Luis Morales, ocurrida durante un fallido allanamiento en la comunidad de Temucuicui en 2021.

En poder del sujeto fueron encontrados un fusil y municiones que son compatibles con los restos balísticos retirados del cuerpo del agente abatido.

 PDI (archivo)

El Ministerio Público pedirá cadena perpetua para el imputado.

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol dio inicio, este lunes, al juicio por el homicidio del inspector de la PDI Luis Morales, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza al interior del sector Chacaico Alto de Ercilla (Región de La Araucanía).

El crimen ocurrió en el marco de un fallido allanamiento de la policía civil a la comunidad mapuche de Temucuicui, donde participaron alrededor de 800 detectives.

Sin embargo, al momento de ingresar al sector fueron atacados por encapuchados con armas de guerra, resultando mortalmente herido el policía, según los antecedentes manejados por el Ministerio Público.

El presunto autor del crimen corresponde a un comunero mapuche identificado como Alejandro Liguén, quien fue detenido en mayo de 2022 en la comunidad de Chacaico y se le sindica haber disparado con un fusil a Morales.

El fiscal Francisco Boero detalló la escena: "El imputado, premunido de un fusil calibre .308, realiza varios disparos contra el vehículo en el que se transportaban las víctimas, impactando uno de ellos en la zona orbital izquierda del afectado, causándole lesiones de traumatismo encéfalocraneano".

En poder del sujeto fueron encontrados un fusil y municiones compatibles con los restos balísticos retirados del cuerpo del agente abatido, agregó la Fiscalía, que solicitará presidio perpetuo contra el acusado.

