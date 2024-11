Defensa de Monsalve pidió cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario

Al filo del vencimiento del plazo, la defensa de Manuel Monsalve -imputado por presunto abuso sexual y violación a una asesora- presentó este lunes por la noche un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de revertir la medida cautelar de prisión preventiva que ahora cumple en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, en Santiago, y cambiarla por la de arresto domiciliario.

El equipo de abogados argumentó que, debido al cargo que ocupaba y su relación con el combate a la delincuencia, el ex subsecretario del Interior corre peligro en cualquier cárcel.

Esto se suma al recurso de amparo que fue presentado el pasado viernes y que también tiene que revisar el tribunal de alzada capitalino, en el cual la defensa solicitó evaluar la posibilidad de que la prisión preventiva se cumpla en el domicilio de Monsalve bajo la vigilancia de gendarmes.

Esta última posibilidad es, según expertos, muy poco probable. De hecho, el informe de Gendarmería solicitado para revisar este recurso lo consideró "inadmisible", ya que es algo que debería haber un Juzgado de Garantía y no la Corte de Apelaciones.

Ambos recursos deberán ser revisados por la Corte de Santiago dentro de los próximos días y, en el caso de la apelación, la discusión deberá centrarse en la causal que lo tiene privado de libertad: el ser considerado un peligro para la sociedad, según explicó a Cooperativa por el abogado penalista y exfiscal Claudio Uribe.

"La resolución del tribunal, al descartar algunos argumentos de la Fiscalía y de los querellantes, restringe la discusión. En definitiva, lo que le hubiese discutirse -porque la apelación fue presentada por la defensa- es únicamente si hay o no peligro para la seguridad de la sociedad, lo que dice relación entre otras cosas con la gravedad del delito, partiendo de la base de que este delito se encuentre acreditado con los estándares propios de la prisión preventiva", detalló el legista.

Nuevos antecedentes

En paralelo, los noticiarios de Canal 13 y TVN dieron a conocer anoche nuevos antecedentes sobre el caso Monsalve.

En el caso de Canal 13 se trata de un video de las cámaras de seguridad del 22 de septiembre, donde se ve al imputado y a la denunciante caminando de la mano por la calle poco antes de las 23:00 horas, minutos claves para la investigación.

TVN, en tanto, conversó con el taxista que los trasladó a ambos hasta el Hotel Panamericano, quien, entre otras cosas, aseguró que lamenta no haber ayudado a la mujer, pese a que ella le dijo en reiteradas ocasiones que no se quería ir con el exsubsecretario, a quien el conductor dijo no haber reconocido.

"Cuando la chica me hace parar, le bajo la ventana y entra la cabeza y me quiere dar un beso en la boca. Me quiso dar un beso y entonces me dice: 'ayúdame, no me quiero ir con él', afirmó el conductor.

"Le dije que se subiera para que pudiera ayudarla y él se subió directamente atrás y a los segundos después ella se mete por la ventana para acá hacia el auto. Se notaba (la mujer) con un estado de alcohol en su cuerpo", mientras Monsalve "no se veía tan ebrio", comentó.

Añadió que "cuando ya empezaron a tratarse mejor, con cariño, yo dije: 'se conocen'. En el momento en que estaban acá arriba, ellos conversaban, las palabras exactamente no me acuerdo, pero ella sí le dijo, en dos o tres ocasiones, mi amor y él también se lo respondió".