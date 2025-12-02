Fiscalía busca demostrar que Claudio Crespo disparó contra Gustavo Gatica

Este martes comenzaron los alegatos de clausura del juicio contra el teniente en retiro de Carabineros Claudio Crespo, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica durante manifestaciones en el estallido social de 2019.

En el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal se desarrolló la presentación de la Fiscalía, que busca demostrar que fue el exoficial quien le disparó a Gatica en el rostro con una escopeta antidisturbios, lo que lo llevó a perder la visión.

Varios hechos no son materia de discusión, como la presencia del acusado y la víctima en el lugar, como también la existencia de manifestaciones. Pero hay temas en controversia, principalmente si fue Crespo quien percutó los disparos que le quitaron la vista a Gatica, recientemente electo diputado en cupo del Partido Comunista.

El fiscal Francisco Ledezma expuso que "el hecho controvertido principal que se ha planteado desde el aspecto fáctico es determinar si Claudio Crespo disparó la escopeta y que este disparo haya provocado las lesiones de Gustavo Gatica. Este punto incluirá el análisis de la prueba audiovisual, de medicina criminal, de balística y por cierto la dispersión y trayectorias que debieron seguir los perdigones desde el cañón de don Claudio Crespo hasta los ojos de Gustavo Gatica".

En la contraparte, el abogado defensor de Crespo, Pedro Orthusteguy, afirmó que "estamos muy tranquilos. Todos escucharon el alegato de clausura de la Fiscalía y no sé si se puede tener claro por qué Claudio Crespo es responsable de las lesiones de Gustavo Gatica. No sé si quedó claro. Nosotros estamos seguros de que no fue así y vamos a explicar nuestros argumentos cuando se retomen los alegatos".

Esta audiencia continuará el jueves con la presentación de la defensa y se espera que el veredicto por este caso se dé a conocer el 9 de enero próximo.