Fiscalía: Julia Chuñil murió defendiendo a un vecino anciano al que su hijo asaltó

El Juzgado de Garantía de la comuna de Los Lagos, en la Región de Los Ríos, inició este jueves la audiencia de formalización de cargos contra los familiares presuntamente implicados en la muerte de Julia Chuñil, cuyo rastro se perdió a fines de 2024.

El Ministerio Público sostiene la tesis de un parricidio, donde uno de sus hijos habría sido el autor material del crimen, mientras que sus otros hermanos actuaron como encubridores.

Los imputados, detenidos durante la madrugada del miércoles en Máfil y Temuco, corresponden a los tres hijos de la víctima -Pablo San Martín Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Javier Troncoso Chuñil- y a un yerno, Bermar Flavio Bastías Bastidas.

La clave para destrabar el caso fue la colaboración de Bastías, quien entregó antecedentes cruciales sobre la dinámica del asesinato y el paradero del cuerpo de su suegra.

Según la Fiscalía, el crimen se desencadenó cuando Chuñil intentó defender a un vecino adulto mayor, en precario estado de salud, que estaba siendo asaltado por uno de sus propios hijos.

La mujer, presuntamente, intervino para evitar el robo de la pensión del anciano, momento en el que se generó una violenta discusión, que terminó con su asesinato.

En términos jurídicos, la Fiscalía imputó a los hijos el delito de parricidio, mientras que el exyerno enfrenta cargos por homicidio calificado. Adicionalmente, el Ministerio Público formalizó a todo el grupo por el delito de robo con violencia cometido en contra del adulto mayor.

El juez de garantía Andrés Riveros validó la libertad del yerno bajo la medida de arresto domiciliario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas, tras colaborar con la investigación.

Foto: Poder Judicial (captura de video)

Chuñil sufría "miedo constante"

Durante la audiencia, la fiscal de Valdivia, Tatiana Esquivel, reveló el clima de violencia que rodeaba a Julia Chuñil, afirmando que sufría "un miedo que era constante en su vida".

Citando testimonios de una comunidad religiosa a la que asistía la víctima, la persecutora describió que "el temor que ella sentía era tanto que necesitó buscar el consuelo y la confianza de otras personas".

Continúa la búsqueda del cuerpo de Chuñil

En paralelo a la audiencia en Los Lagos, un contingente masivo de Carabineros desarrolla un operativo de rastreo exhaustivo en el sector de Máfil para localizar el cuerpo de Chuñil.

La capitana Javiera García explicó que "es una investigación de largo aliento y en este minuto estamos haciendo un registro completo del terreno. No olvidemos que el terreno tiene características distintas, es bastante boscoso, es irregular, hay lugares donde ha tenido que hacerse un despeje por la naturaleza".

"Estamos trabajando tanto con tecnología como georradar pero también con equipos por parte de Carabineros, también perros de búsqueda, revisando por completo cada cuadrícula del sector", detalló la autoridad.

"Nuestro punto de interés radica acá básicamente porque las diligencias y la línea investigativa se basan o llegan a este perímetro. No descartamos que pudiera ampliarse conforme a la evidencia que se esté levantando durante la jornada", agregó.