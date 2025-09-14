Luis Hermosilla incumplió arresto domiciliario

El abogado Luis Hermosilla, que enfrenta una investigación en el contexto del mediático caso audios, fue notificado de un incumplimiento de su medida cautelar de arresto domiciliario total.

El incidente ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando personal de Carabineros de la 37ª Comisaría de Vitacura realizó una fiscalización rutinaria para verificar el acatamiento de la orden judicial.

Según los documentos a los que tuvo acceso La Tercera, el uniformado a cargo intentó contactar a Hermosilla en reiteradas ocasiones, tocando timbres y citófonos sin obtener respuesta.

Esta situación llevó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a constatar que el imputado "no se encuentra dando cumplimiento a la medida cautelar impuesta en la presente causa", confirmando así la transgresión.

La medida de arresto domiciliario total fue dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 6 de junio, revocando una decisión previa del 4° Juzgado de Garantía que mantenía a Hermosilla en prisión preventiva.

En aquel momento, la Corte ordenó que el abogado dejara el Anexo Capitán Yáber y se mantuviera en su residencia, además de establecer arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros implicados en el caso audios.

Este nuevo episodio revive la atención sobre el caso que estalló en noviembre de 2023, cuando una revelación de Ciper expuso un audio donde Luis Hermosilla era vinculado con el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).