Muñeca bielorrusa: Suprema abre sumario contra el ministro Simpertigue

El Pleno de la Corte Suprema determinó abrir un sumario administrativo en contra de su ministro Diego Simpertigue, después de que un reportaje lo vinculara con el caso de corrupción judicial "Muñeca bielorrusa".

La publicación del medio Reportea afirma que el magistrado viajó por Europa con Eduardo Lagos, uno de los imputados de la bullada causa, días después de que se zanjaran los recursos de Belaz Movitec, todo cuando Simpertigue votó a favor de la empresa en dos ocasiones en sus litigios contra Codelco.

El nuevo antecedente encendió las alarmas por la posibilidad de que el ministro recibiera una coima bielorrusa, tal como -según la Fiscalía- ocurrió con Ángela Vivanco, a cambio de beneficiar a la compañía internacional.

La decisión alcanzada por el máximo tribunal este viernes implica que el fiscal judicial debe analizar si Simpertigue -que se ausentó de la breve sesión plenaria de hoy- incurrió en alguna falta que comprometa su labor judicial.

En la última jornada, el Colegio de Abogados de Chile consideró "gravísimo" este nuevo dato, instando a la Suprema a que "en aras de la idoneidad, simetría e igualdad, abra un cuaderno de investigación", como lo hizo antes en contra de Vivanco, lo cual derivó en su expulsión.

A su vez, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien lidera la investigación de la trama, opinó que tal antecedente puede fundamentar la creación de una nueva arista, aunque "el fiscal nacional (Ángel Valencia) es quien tiene que decidir el destino de esa causa".