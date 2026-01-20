Tribunal reabrió investigación de Manuel Monsalve tras solicitud de la defensa

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de reabrir la investigación por los presuntos delitos sexuales que habría cometido en contra de su asesora en septiembre de 2024.

La defensa del exfuncionario de Estado solicitó la realización de ocho diligencias nuevas que el Ministerio Público no realizó, habiendo cerrado la etapa investigativa el 11 de diciembre de 2025. De esa forma, la jueza Pilar Ahumada confirmó tres nuevas indagatorias que fueron ordenadas con un plazo de 120 días para realizarlas.

La abogada querellante, María Elena Santibáñez, señaló a T13 antes del inicio de la audiencia que la defensa de Monsalve realizó la solicitud con el fin de dilatar el proceso: "Lo creo porque la investigación ya está concluida y todas las diligencias pertinentes y útiles que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos ya están realizadas". Además, sostuvo que ya están las condiciones para comenzar un juicio oral.

Por su parte, el defensor público Víctor Providel, jefe de la Defensoría Metropolitana Norte, celebró la resolución y expresó su desacuerdo con la hipótesis de su contraparte porque "el propio tribunal al momento de analizar todas y cada una de las diligencias que fueron acogidas hace el análisis de pertinencia y si son dilatorias o no. Y el tribunal consideró que aquellas que decretó son pertinentes y no tienen fines puramente dilatorios".

"Respecto a las diligencias específicas, esta defensa tiene la legítima esperanza de que se realicen, y que vayan en camino de acreditar la inocencia de nuestro representado. Y por lo mismo, nosotros queremos mantener reserva de la misma para que sean exitosas", explicó el abogado.

Asimismo, afirmó que "estas diligencias estaban pedidas hace mucho tiempo. El tribunal consideró que eran pertinentes, que la defensa tenía el legítimo derecho de investigar, que estaba en una posición desigual respecto del Ministerio Público, puesto que hay diligencias en que la defensa no puede incautar objetos, no puede forzar a realizar pericias. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos conformes".