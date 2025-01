Winter pide "acciones contundentes" si se comprueba injerencia extranjera en caso Ojeda

El diputado Gonzalo Winter, miembro del Frente Amplio, abordó -este martes- en El Primer Café el avance de la investigación del asesinato -en Chile- del disidente venezolano Ronald Ojeda y pidió que se adopten "las acciones más contundentes" si es que se comprueba que injerencia de un Estado extranjero en el crimen.

Ronald Ojeda fue un exmilitar opositor venezolano, de 32 años, quien fue secuestrado en febrero pasado desde su departamento en la comuna de Independencia, y cuyo cadáver fue encontrado posteriormente en una estructura de cemento, al interior de una maleta, en un campamento de la comuna de Maipú.

A casi un año de su crimen, el fiscal nacional, Ángel Valencia, informó la semana pasada de una presunta participación del régimen de Nicolás Maduro en la muerte del exmilitar venezolano, por lo que la tesis que estudia Fiscalía sobre un crimen con móvil político ha tomado mayor fuerza en los últimos días.

En conversación con Cooperativa, el parlamentario oficialista expresó que, "si es que llega a verificarse que un Estado hizo un operación de asesinato de un ser humano en el suelo de la República de Chile, estamos hablando de la más alta gravedad y ahí habría que tomar acciones, pero de las más contundentes que existan".

"¿Cuál es el problema? Llegar fehacientemente a establecer esa verdad sin dudas es complejo, es delicado", matizó.

Amarillos: "El planteamiento de Fiscalía es sólido"

En tanto, el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, sostuvo que "tengo la impresión de que el planteamiento de Fiscalía es bastante solido. Desgraciadamente habríamos tenido más antecedentes, (pero) la formalización de la gente que se está imputando se atrasó, va a continuar hoy y mañana, y ahí vamos a tener antecedentes más exactos".

"Pero lo que han hecho trascender (desde el Ministerio Público) es que tienen, a lo menos, tres testimonios de personas que dicen tener conocimiento respecto de la participación personal de (del ministro de Relaciones Exteriores venezolano), Diosdado Cabello, en la contratación de un acto de sicariato para secuestrar al teniente ojeda y darle muerte", complementó.

En esa línea, Solís enfatizó que "desde el primer día he tenido esa sospecha, pero no la podía fundar en nada, (aunque) creo que la investigación da cuenta de cosas verosímiles. Por lo tanto, para los efectos de condena vamos a tener que esperar el juicio, pero creo que con los antecedentes tan formales, como los que se van a dar a conocer en una audiencia de formalización en Chile, uno debería tener una posición".

PC: "Somos prudentes en esperar a la justicia"

Marcos Barraza, miembro del Comité Central del Partido Comunista (PC), afirmó que desde el partido liderado por Lautaro Carmona "hemos condenado (el asesinato de Ojeda) desde el primer día, fue un crimen horroroso. Ahora, somos prudentes en esperar lo que diga la justicia, eso es clave, y la justicia tiene que decirlo en base a evidencias concluyentes y a una verdad jurídica".

"Estar haciendo opiniones previas no es pertinente. No hay que hacer generalizaciones, si resulta que en el caso participó alguna autoridad externa de Chile, eso no es posible", insistió el exconsejero constitucional.

"Hay que estar en las circunstancias, pero no me pongo en el escenario de opinar previo a lo que diga la justicia. Soy respetuoso de la institucionalidad, y cuando haya verdad jurídica concluyente habrá que hacer las opiniones del caso. Antes de eso, en política de relaciones exteriores,no creo que sea bueno", concluyó.