Condenan a activista que mató a manifestante en marcha mapuche en la Alameda

A una pena de 10 años de cárcel por el delito de homicidio simple, más dos por 61 días de presidio efectivo, por maltrato de obra a carabineros de servicio, fue condenado Álvaro Danilo Pincheira Epul, responsable de la muerte Denisse Cortés Saavedra, de 43 años y estudiante de Derecho, mientras ambos participaban en una marcha mapuche en plena Alameda.

Los hechos se registraron cuando el domingo 10 de octubre de 2021 se realizó una manifestación en el centro de Santiago, con motivo del 12 de octubre -Día del Encuentro entre Dos Mundos, otrora Día del Descubrimiento de América- y, como es usual, se registraron incidentes entre grupos de antisociales y la policía.

En un fallo unánime, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago estimó que "más allá de toda duda razonable, el acusado Álvaro Danilo Pincheira Epul portaba y mantenía en su poder un elemento o artefacto pirotécnico, denominado 'fogueta', compuesto de una carga explosiva múltiple o petardos, idóneo para lesionar y/o causar la muerte de una persona, el cual activó, apuntó, lanzó y disparó directamente hacia donde estaban las víctimas Denisse Andrea Cortés Saavedra y los funcionarios de Carabineros".

"Como consecuencia y efecto de la activación, lanzamiento y disparo del artefacto o elemento pirotécnico por parte de Pincheira Epul en la forma descrita anteriormente, la víctima Denisse Cortés Saavedra recibió el impacto y estallido de una de las cargas explosivas o petardos del artificio pirotécnico en la cara lateral izquierda de su cuello, resultando con una lesión vascular cervical compleja, la cual le produjo un shock hemorrágico, falleciendo aproximadamente a las 17:00 horas del mismo día, en dependencias del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, a causa directa de la lesión anteriormente descrita, a saber, una lesión o traumatismo vascular cervical. Asimismo, la víctima Cortés Saavedra, resultó con otras lesiones de carácter grave como consecuencia del impacto y estallido del petardo, consistentes en la pérdida de pulpejos de dedo índice, medio y anular con fractura de extremos de falanges distales y exposición ósea y pérdida ungueal [uña] del meñique de la mano derecha, además de múltiples escoriaciones y equimosis en diversas partes de su cuerpo", relata la decisión judicial.

Para los jueces fue "relevante el dolor experimentado por la víctima al momento de ser impactada por la fogueta, pues luego de la explosión en su cuello permaneció minutos consciente muy asustada por lo que le estaba ocurriendo, desangrándose, lo que fue visto por su hijo quien manifestó que esa imagen de la muerte de su madre fue algo recurrente".

Álvaro Danilo Pincheira Epul logró ser detenido casi un año después del crimen por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y se constató que integraba la autodenominada "Hinchada Mapuche Antifascista" de la Garra Blanca, la barra del club Colo Colo.