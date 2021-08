Corte de Apelaciones confirmó prisión preventiva de ex alcalde de San Ramón

La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó este miércoles la prisión preventiva del ex alcalde de la comuna, Miguel Ángel Aguilera, imputado por diversos delitos de corrupción al interior del municipio.

Según publicó La Tercera, el fiscal jefe de Delitos Generales de la Fiscalía Metropolitana Sur, Víctor Núñez, indicó que el tribunal "ratificó la prisión preventiva dispuesta respecto del imputado Miguel Ángel Aguilera, ex alcalde de la Municipalidad de San Ramón, luego de la apelación que interpusiera su defensa".

"Lo anterior en el contexto de la investigación que lleva a cabo esta fiscalía por diversos delitos de corrupción respecto del ex alcalde, un ex concejal y un ex jefe de gabinete por delitos de enriquecimiento injustificado, cohecho y lavado de dinero", sostuvo.

Aguilera está siendo indagado por los delitos de enriquecimiento ilícito por más de 263 millones de pesos, cohecho por 17 millones de pesos y lavado de activos entre 2013 y 2017.