Ministro Matus reiteró que no tiene chats con el abogado Luis Hermosilla

El ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus aseguró que no existe un intercambio de mensajes con el abogado Luis Hermosilla, luego que este fin de semana se diera a conocer esta información en un reportaje.

De acuerdo a Ciper, el magistrado habría sostenido una serie de conversaciones y gestiones con el cuestionado abogado en el momento que era defensor del exministro Andrés Chadwick, específicamente cuando enfrentó una acusación constitucional en el año 2019.

"Respecto a la publicación del día de ayer, creo que lo más importante que ustedes pueden sacar, si la leen completa, es que no hay ningún mensaje de chat ahí reproducido. ¿Y por qué no hay ningún mensaje de chat? Porque no hay. Con independencia de lo que dice el titular, si usted lee en completa la nota, no aparece ningún mensaje de chat", remarcó Matus.

El reportaje también dio a conocer que Hermosilla habría realizado gestiones para que el expresidente Sebastián Piñera escogiera a Matus como su candidato para el máximo tribunal en 2019.

En esta línea, declaró que "nunca le pedí al señor Hermosilla que interviniera para que ejerciera presiones o cualquier cosa, una influencia o lo que fuese para mi nombramiento".

Anteriormente, Matus ya había descartado estas conversaciones, tras ser notificado que está siendo investigado por la Comisión de Ética del máximo tribunal, indicando que eran "falsos".