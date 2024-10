Sergio Muñoz objetó "aberrante" acusación constitucional de la derecha

El ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz anunció que, durante la votación en la Cámara de la acusación constitucional de Chile Vamos en su contra, su defensa hará uso de la cuestión previa, ya que el mismo libelo incluye a su colega Ángela Vivanco, pero por razones diferentes.

Muñoz lo expuso en su respuesta formal, ingresada al filo del plazo este sábado, puesto que el documento de la derecha atribuye irregularidades a Vivanco por su vínculo con el caso audios, al mismo tiempo que lo acusa a él de beneficiar a su hija -la también magistrada Graciel Muñoz- mediante la supuesta filtración de un fallo.

Al cierre de su presentación, el supremo indica que solicitará que la acusación "se deseche de plano y sin entrar al fondo", basándose en "la circunstancia de haberse acusado a dos personas por hechos distintos en un mismo libelo", a pesar de que Chile Vamos ha invocado la causal de notable abandono de deberes en ambos casos.

"Al plantear la cuestión previa en la Sala, demostraré que no existe precedente alguno que avale el acto aberrante de acusar a personas distintas por conductas que no están relacionadas, y que sí existe para dividir la votación", así como que "la única relación entre las imputaciones que se hacen a ambos acusados -el hecho de pertenecer a un mismo tribunal y ser una misma la causal- no justifica, ni de cerca, la aberración en que incurre esta acusación".

El magistrado releva además que la Cámara no solamente tiene el rol de "revisar si la acusación deducida cumple con estándares formales, sino también si ella tiene mérito suficiente para ser entablada".

NEGÓ HABER FAVORECIDO A SU HIJA

Muñoz también descartó el fondo de la acusación de la derecha, que sostiene que filtró a su hija el contenido de un fallo no publicado de la Suprema, sobre la evaluación ambiental de un proyecto inmobiliario, para evitarle una pérdida económica, ya que incluso -indica el texto- le aconsejó no proceder con compraventa alguna.

El supremo asegura que "jamás he aconsejado a mi hija no comprar departamento en el proyecto Eco Egaña; jamás le he adelantado decisión o criterio alguno sobre lo que se conoció o iba a resolverse (...) Tampoco he dejado entrever o le he hecho insinuación alguna relativa a ese conflicto o a su decisión a mi hija Graciel Muñoz".

La defensa del magistrado profundiza que "la acusación se basa en un solo antecedente para afirmar que la comunicación entre el padre y la hija existió: la declaración jurada de una trabajadora dependiente de la inmobiliaria, en la que esta empresa fundó su solicitud de inhabilitarle. Se acusa, se busca destituir y sancionar, a un ministro de la Corte Suprema apoyándose exclusivamente en una declaración jurada ante notario. No hay ningún otro antecedente".

El libelo también objeta que el supremo no impidió que su hija ejerciera funciones estando fuera de Chile, acción por la cual la jueza fue sancionada a nivel administrativo. Sin embargo, los abogados de Muñoz apuntaron que Chile Vamos "incurre en gruesos errores de derecho, pues no pesaba sobre el juez Muñoz ningún deber de ejercer funciones correccionales o disciplinarias por la falta que se atribuye a su hija y tampoco tenía el deber de denunciarla".

"No pueden abandonarse deberes que no existen. El abandono de deberes supone necesariamente la condición de existir el deber que se dice abandonado. En la especie, no existe el deber de ejercer funciones correccionales ni el de denunciar", insiste la defensa.