Sergio Muñoz presentó recurso de protección tras ser destituido de la Suprema

A un mes de haber sido destituido de la Corte Suprema, el exministro Sergio Muñoz presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del pleno del máximo tribunal.

Según publicó La Tercera, la acción fue presentada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, aludiendo a una actuación ilegal, arbitraria y que vulnera una serie de garantías constitucionales en la negativa de conocer el informe evacuado por la Comisión de Ética de la Suprema.

Los abogados aseguran que esta determinación no respeta el hecho de que "toda persona tiene derecho a conocer los antecedentes y determinaciones que se realizan en los procedimientos seguidos a su respecto".

Además, plantean que se vulneraron derechos como la igualdad ante la ley, la garantía a no ser juzgado por una comisión especial, el derecho a la integridad psíquica y el derecho a la vida privada y a la honra personal y familiar.

"Confiamos en que la justicia nos dará la razón", aseguraron los abogados al ser consultados sobre este tema.

Ya que la Suprema determinó archivar la causa en contra de Muñoz en la Comisión de Ética, los abogados presentaron una orden de no innovar, con el fin de que no se destruyan los antecedentes a tres meses del hecho, como es la costumbre.

"Es esencial y urgente que en la presente causa se dicte orden de no innovar para evitar la destrucción de los antecedentes referidos a la denuncia tramitada ante la Comisión de Ética de la Excma. Corte Suprema. De no dictarse la orden de no innovar solicitada por esta parte recurrente, los efectos del acto recurrido pueden perpetuarse en el tiempo y significar que el Sr. Sergio Muñoz nunca tenga acceso al informe de la Comisión de Ética", plantearon en la acción.