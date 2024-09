Solís por caso Vivanco: "Estamos entrando en un hoyo negro y es imposible saber qué va a pasar"

El vicepresidente de Amarillos por Chile, Isidro Solís, declaró en El Primer Café que, respecto al caso de Ángela Vivanco, "estamos entrando en un hoyo negro, que es imposible saber qué es lo que va a pasar al otro lado, porque la información de las últimas 48 horas es una información horrorosa".

Este lunes, la Corte Suprema anunció que abrió un cuaderno de remoción contra la ministra Vivanco, investigada tras conocerse de su estrecha relación de amistad con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el caso audios, con conversaciones que delatan favores entre ambos. Por lo anterior, la Fiscalía la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho.

Solís, otrora ministro de Justicia, afirmó que la resolución del máximo tribunal "revela algunos hechos que tienen el carácter de delitos ministeriales, o sea habla de una sentencia -de la 'muñeca bielorrusa'-, pero que la investigación a lo que apunta sería una sentencia corrupta, es decir, un acto de corrupción destinado a vender una resolución judicial, y eso ya excede la gravedad de todo lo que hemos visto".

"Uno puede escandalizarse y condenar la corrupción de un particular, pero la corrupción de un juez es lo más peligroso que le puede pasar a la sociedad. Los jueces tienen una cantidad de poder estatal en sus manos, son las personas encargadas de interpretar las leyes, de decir lo que le corresponde a cada persona, de resolver respecto de la inocencia y la culpabilidad, de la libertad o de la cárcel de las personas, y por lo tanto la eventualidad de que un juez se coordine para entregar resoluciones corruptas... No tengo énfasis suficiente para poder transmitir la gravedad de lo que está pasando", lamentó el también abogado.

En esta línea, aseveró que "si este va a ser el momento en que vamos a entrar a evaluar la conducta ministerial de los jueces, lo sano es investigar y sancionar todas las faltas a la ética, porque en el caso de los jueces, o sea, esperar que no cometan un delito, es el desde. De los jueces uno espera que sean perfectos, que no tengan incorrecciones, que sean personas probas, que sean personas íntegras, que sean personas que no mientan".

Por su parte, la diputada Daniella Cicardini (PS) expresó que estos hechos "son de tal gravedad que hay argumentos contundentes para avanzar en una acusación constitucional", y enfatizó que "hay que hacer los esfuerzos desde las herramientas fiscalizadoras que tiene también el Congreso y lo que establece la Constitución, que podemos avanzar en una acusación constitucional y no sólo con Vivanco, sino que también con el señor (Jean Pierre) Matus y con todos aquellos jueces que estén involucrados en el caso Hermosilla".

Sin embargo, matizó con que en el caso de Sergio Muñoz, "quien no está relacionado con el caso Hermosilla, vamos a analizar el mérito y si lo hay, sin duda, yo en lo personal voy a apoyar esa acusación, porque yo creo que lo importante acá es poder limpiar el Poder Judicial y cuidar, finalmente, nuestra democracia, que es lo que está en juego".