"Operación Apocalipsis": 62 imputados a prisión, 42 de ellos exgendarmes

El 12° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este martes la prisión preventiva de 62 personas imputadas en el marco del caso "Operación Apocalipsis", que desbarató una red de corrupción al interior de Gendarmería.

En la duodécima jornada de esta maratónica formalización de cargos por delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho y soborno, el tribunal resolvió dejar tras las rejas a los 62 acusados presentes en la audiencia: 42 de ellos son exfuncionarios de Gendarmería.

En días previos se habían resuelto ya las medidas cautelares de otros ocho acusados (seis arrestos domiciliarios y dos prisiones preventivas).

Al comunicar su decisión, el juez Francisco Ramos resaltó que "los hechos que se investigan no constituyen desviaciones individuales ni infracciones administrativas aisladas".

Más bien "se trata de corrupción institucional, sistémica, articulada a través de asociaciones criminales que durante años transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo".

"En este contexto, la prisión preventiva no es una medida excepcional ni tampoco es una medida simbólica, sino que es la respuesta jurídica necesaria frente a organizaciones criminales que durante años transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito", insistió el magistrado.

"Es por todas estas consideraciones, y teniendo a la mano lo dispuesto en el artículo 140 letras A, B y C del Código Procesal Penal, se decreta la prisión preventiva de todos los imputados sujetos de la solicitud por parte del Ministerio Público y los querellantes: el Consejo de Defensa del Estado y Gendarmería de Chile", sentenció Ramos.