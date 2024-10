Cámara rechazó la "cuestión previa" de la acusación contra Vivanco y Muñoz

La Cámara de Diputadas y Diputados analiza durante este miércoles los méritos de la acusación constitucional presentada contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

Por 52 votos a favor, 91 en contra y dos abstenciones, la Sala decidió rechazar la "cuestión previa" planteada por la defensa de los jueces. De este modo, los legisladores desestimaron que el libelo incumpla con lo establecido en la Constitución.

Como consecuencia de ello, la Corporación continúa ahora con el debate del fondo de la acción interpuesta por 11 legisladores.

En esta fase, la discusión se iniciará con la rendición del informe elaborado por la comisión que evaluó su admisibilidad. En él se estima que la acusación es procedente y se llama a aprobarla. Luego, intervendrán los abogados defensores de los magistrados.

La "cuestión previa" apela a que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos formales descritos en la Constitución para su presentación. Así, si se hubiese acogido, se habría apoyado dicha improcedencia.

Defensa de Vivanco: "Se debe actuar guardando la regla de imparcialidad"

El primero que intervino ante la Sala fue el abogado de la defensa de la ministra Vivanco, el abogado Juan Carlos Manríquez. Primero, sostuvo la inhabilidad de votar de 62 diputados. La razón es que habrían adelantado su convicción sobre la admisibilidad de esta, previo a su tratamiento en la Sala.

Para el penalista, dicha situación vulnera derechos fundamentales y los principios del derecho nacional e internacional. A su juicio, acá se trasgrede el debido proceso, impidiendo una efectiva defensa. Así, no sería necesario si quiera un juicio político como se pretende, sino que bastaría con que las y los diputados tengan una opinión, lo que contradice las bases del derecho. "Se debe actuar en todo momento guardando la regla de imparcialidad", remarcó.

El segundo punto planteado refiere al cumplimiento de la regla de quórum para estos procedimientos. Dijo que, habiéndose admitido a trámite un libelo respecto de dos ministros que tienen la misma condición en la Corte Suprema, no existe una regla constitucional que permita dividir la votación. "No se pueden generar reglas donde el constituyente no las ha creado. El asunto es claro; es respetar las reglas", acotó.

Recordó que la secretaría técnica de la Cámara explicó las normas constitucionales y legales que impiden una votación separada. Obrar contrariamente, evaluó, daría lugar a que, frente a un mismo libelo, se opte por condenar a uno y salvar a otro. Ello implicaría actuar de forma arbitraria, vulnerando los derechos de los acusados.

En tal plano, estimó que, si la acusación se rechaza, debe hacerse para todos los involucrados. "Eso es de justicia", sentenció.

Abogado de Muñoz: Acusación es "jurídica, política y éticamente inadmisible"

En tanto, la defensa del ministro Sergio Muñoz, estuvo a cargo del abogado Jorge Correa Sutil. En su intervención, señaló que esta acusación vulnera la Constitución Política por afectar los derechos fundamentales del debido proceso y el derecho a la legítima defensa.

Desde su perspectiva, esta situación es "aberrante", pues se acusa en un mismo libelo a dos personas por conductas distintas. Esta situación, que calificó como "aberración jurídica", viola los derechos humanos de quienes son acusados.

Agregó que, si bien hubo manifestaciones previas por parte de las y los diputados sobre la pertinencia de la votación única, entre los argumentos nadie desconoció que esa decisión conlleva una violación de los derechos humanos.

Así, también, alertó que, si no se aceptaba la cuestión previa y se decidía votar conjuntamente la acusación, se infringiría flagrantemente la Constitución. A su juicio, no respetar las formas y procedimientos es absolutamente incompatible con el Estado de Derecho.

"Ningún miembro de esta cámara tiene el derecho a someter a un colega a ese dilema", interpeló la defensa de Muñoz.

A lo que agregó que la acusación "no respeta la consciencia de quienes integran la Cámara", pues se les pide que hagan algo "jurídica, política y éticamente inadmisible".

A su turno, la presidenta de la comisión, diputada Sofía Cid (independiente), señaló en su intervención que, luego del examen de los hechos, la acusación debe pasar al Senado. Planteó que, respecto de Vivanco, sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla denotan violación al deber de imparcialidad. Acusó abandono de dicho deber y de la circunspección en el trato con terceros, que quieren influir en fallos y pedirle favores. También acusó violación al principio de probidad.