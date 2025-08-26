Caso audio-Factop: Imputado logró salida alternativa

A las 09:00 horas de este martes comenzó en el Centro de Justicia, en Santiago, la mega reformalización de 15 imputados del ahora reagrupado caso audio-Factop-Parque Capital.

Está previsto que este hito se extienda hasta el día viernes en audiencias sucesivas, y que el día de hoy se dedique, principalmente, a la exposición de cargos por parte de la Fiscalía.

En este contexto se resolvió, sin embargo, la primera salida alternativa del caso: accedió a una suspensión condicional del proceso judicial el abogado Darío Cuadra, sindicado en su momento como el cerebro del esquema societario de Factop, empresa dedicada a operaciones financieras e investigada por delitos tributarios y estafa.

Cuadra deberá cumplir una serie de condiciones -firma trimestral, no enfrentar nuevas causas judiciales en un año y pagar una multa de 10 millones de pesos, en cuotas- para que su caso quede cerrado definitivamente.

"Lo que acabamos de ver es el resultado de un trabajo de mucho tiempo con el Ministerio Público", señaló el abogado defensor Bernardo Rosenberg.

"Esta salida alternativa es la primera acordada sin oposición por parte de los intervinientes, y supone una salida pacífica a esta causa. En ese sentido, estamos muy contentos con el trabajo que hemos desarrollado y la forma como se ha llevado a la causa", añadió Rosenberg.

"Simplemente (queda) esperar que se cumplan las condiciones y, por lo menos a mi representado, esto lo deja eventualmente excluido de lo que se había señalado hace mucho tiempo respecto a su participación en estos hechos", sentenció el defensor de Darío Cuadra.