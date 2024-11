Caso Manicure: Formalizarán a otra funcionaria del GORE Araucanía por cohecho

La Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco confirmó la formalización de una tercera funcionaria del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía supuestamente implicada en los delitos de cohecho y fraude al fisco en la denominada "arista manicure" del caso convenios.

El fiscal Carlos Cornejo informó que la imputada corresponde a Lucila Loaiz, quien se desempeñaba en la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE Araucanía: "Corresponde a una funcionaria de rango medio de este organismo, y ella está asociada a conductas vinculadas con delito de cohecho".

"Esto por la interrelación que mantuvo durante el curso del año 2023 con la coimputada Rinett Ortiz Rivera para propiciar la postulación y tramitación de una postulación de transferencia de recursos públicos", agregó el persecutor.

El fiscal detalló que la acusada mantuvo -en 2023- comunicación directa con la coimputada Rinette Ortiz, una de las dueñas de la Fundación Folab, quien presuntamente recibió más de 700 millones de pesos desde el GORE que dirige Luciano Rivas, actual candidato a la reelección, que fue denunciado por la diputada Ericka Ñanco (Frente Amplio).

"Siguen cayendo en prisión preventiva los funcionarios de la máxima confianza del gobernador, hoy candidato, Luciano Rivas en la Araucanía. La derecha ha manifestado públicamente su apoyo incondicional a esta campaña", cuestionó la legisladora.

"Yo me pregunto ¿La Araucanía se merece a un gobernador que se ha imputado en la causa más grande de corrupción en todo Chile? Yo creo que no. No da garantías ni de confianza ni de credibilidad, cuando son más de 44 mil millones de pesos los que están siendo investigados por fiscalía", manifestó.

Imputada está prófuga de la Justicia

El Ministerio Público informó en las últimas horas que la imputada en la arista manicure del caso convenios, Susan Alarcón, exfuncionaria del GORE Araucanía, se encuentra prófuga de la justicia.

A la acusada se le otorgó la libertad condicional, lo que fue revocado por la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, aún no ha sido ubicada en su domicilio ni tampoco en el de sus familiares, según informó la policía.