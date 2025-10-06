Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Comenzó el juicio contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa

Publicado:
| Periodista Radio: Juan Cristóbal Chateau
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Fiscalía pide 20 años de cárcel para el imputado por malversar cerca de 146 millones de pesos en gastos reservados para beneficio personal.

Si bien su sucesor en la policía civil, Sergio Muñoz, fue condenado por filtrar datos de esta causa -y otras- a Luis Hermosilla, Espinosa calificó aquello como una "falacia".

Espinosa, que dejó la PDI poco antes de que iniciara la indagatoria en su contra, aseguró que "nunca me he sentido abandonado en la institución".

Este lunes comenzó el juicio oral contra Héctor Espinosa, exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) a quien la Fiscalía imputa la malversación de cerca de 146 millones de pesos de gastos reservados para beneficio personal, durante los cinco años que estuvo a cargo de esa institución.

A lo largo de esta jornada se va a dar la lectura y después, los alegatos de apertura en esta causa que comenzó a investigarse en 2021, y por la que el Ministerio Público solicita 20 años de cárcel para el exlíder de la policía civil, por los delitos de malversación y lavado de activos.

En el marco de un receso en la audiencia, Espinosa respondió algunas preguntas de la prensa, entre ellas, sobre la condena por corrupción impuesta a Sergio Muñoz, quien lo sucediera en la PDI, por revelar información secreta de cinco casos al abogado Luis Hermosilla, entre ellos, el que hoy se lleva a juicio.

"Eso es una falacia, porque la investigación nunca la llevó la PDI, sino que el OS7 de Carabineros. Por lo tanto, mal podrían haberme sacado información a mí, así que eso es una falacia, y la desmiento categóricamente", subrayó el imputado esta mañana.

Por otro lado, ostentó la importancia de su labor en la policía civil: "Fui un director que estuvo 42 años en la institución; cumplí mi período completo; fui confirmado por dos presidentes de la República, e hice un trabajo que posiciona a mi institución hasta el día de hoy".

"Mi institución está muy bien posicionada a raíz de muchas cosas que se hicieron en mi período, y gracias a la gente y a la cooperación de todos los funcionarios. Tengo un tremendo agradecimiento por todos los funcionarios, se han portado un 7 conmigo. Nunca me he sentido abandonado en la institución", aseveró Espinosa.

Cabe recordar que la esposa del exdirector de la PDI, María Magdalena Neira, será enjuiciada junto a él por el delito de lavado de activos, y la Fiscalía pide que se dicte una pena de cinco años de cárcel contra ella.

En portada