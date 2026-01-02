Corte de Santiago dio luz verde para la formalización del exfiscal Manuel Guerra

La séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió este viernes la querella de capítulos interpuesta en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, investigado por el Ministerio Público por presuntos vínculos y gestiones irregulares con Luis Hermosilla.

Esta resolución es un paso crucial que, de mantenerse firme, podría derivar en la formalización de la investigación contra el bullado persecutor.

"Estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación. El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la excelentísima Corte de Apelaciones de Santiago, da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene", afirmó el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.

Desde la defensa del exfiscal Guerra se analiza la "posibilidad de que se recurra ante la Corte Suprema" a través de una apelación. (FOTO: ATON)

Respecto a los pasos a seguir en este proceso judicial, precisó que "tienen que ver con que este fallo quede ejecutoriado" y que "hay posibilidad de que se recurra ante la Corte Suprema, por lo tanto, estaremos atentos".

"Una vez que terminemos con esa etapa, estaríamos en condiciones de proceder a la formalización de investigación y eventual solicitud de medidas cautelares", puntualizó Carrera.

Desde la defensa del exfiscal Guerra, en tanto, se analiza la posibilidad de presentar una apelación, aunque aún no es un acción confirmada.

La eventual apelación llevaría el caso a la Corte Suprema, lo que prolongaría el proceso antes de una posible formalización de la investigación y la solicitud de medidas cautelares.

La investigación contra Guerra

En concreto, el Ministerio Público sostiene que el otrora fiscal mantenía chats con Hermosilla y hacía gestiones para él, como favorecer, en distintas causas judiciales, a personeros y cercanos del Gobierno de Sebastián Piñera.

A cambio -acusa Fiscalía-, Guerra recurría al desacreditado abogado y al exministro del Interior Andrés Chadwick -primo hermano de Piñera- para buscar oportunidades laborales, hasta que terminó trabajando en la Universidad San Sebastián, donde Chadwick era presidente de la junta directiva.