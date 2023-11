Crispi admite que conoció "rumor" del Caso Convenios el 7 de junio

El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), comparece este lunes ante la comisión investigadora por el Caso Convenios de la Cámara de Diputados, en el marco de su tercera citación por estos hechos.

La reunión tiene por objetivo reunir información acerca de las transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una de las aristas que se investigan en el caso Convenios.

Crispi, también exdiputado, había declinado asistir a las dos primeras citaciones argumentando que está contratado a honorarios y, por lo tanto, no sería técnicamente un funcionario público, tesis que fue desechada por el contralor Jorge Bermúdez.

"Estoy aquí con la disposición de colaborar, en todo cuanto pueda, con los fines de esta comisión. Como exparlamentario, comprendo totalmente el rol fiscalizador y lo respeto. Escuché atentamente las palabras del contralor, y el sentido que hay detrás de ellas es indican un cierto deber en mi caso como exsubsecretario, y también lo extiende de alguna manera a todos quienes cumplen funciones públicas", apuntó Crispi al comenzar la sesión.

En esa línea, "de manera de no importunar ni aumentar la tensión, es que tomo la decisión de estar aquí presente, para poder colaborar con las preguntas que sus colegas puedan hacer, para poner luz en un hecho que indigna a todo Chile".

Posteriormente, excusó sus ausencias anteriores por un "deber de reserva como asesor presidencial".

También descartó haber sido citado a declarar ante Fiscalía por esta causa, aunque -según él- solicitó a su abogado que acelere tal diligencia.

DEMOCRACIA VIVA Y PROCULTURA

Consultado sobre el caso Democracia Viva destapado en Antofagasta, señaló que "como jefe de asesores, tomé conocimiento de un rumor en relación con esto el 7 de junio, antes que el Presidente de la República. No hay un documento escrito ni un Whatsapp".

"Mi ponderación fue que este rumor fuera derivado a la Subsecretaría de Vivienda, porque la subsecretaria (su correligionaria Tatiana Rojas) es la superior jerárquica de los seremi. La llamé por teléfono y le dije que se investigue, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar", pero no hubo más conversaciones tras aquel contacto, "porque dicho sea de paso, mis funciones como jefe de asesores están muy alejadas de estos temas".

Respecto del "caso fachadas", como se conoce al trato directo entre el GORE de Antofagasta y ProCultura, aseguró que "no me arrepiento" de haber avalado tal relación, ya que "si lo hubiese hecho en contrario, habría razones suficientes para que en ese entonces, como subsecretario, se me hubiera citado a una comisión investigadora para preguntarme '¿Por qué usted no le puso la firma, si es lo que correspondía? ¿Por qué fue arbitrario?'".

Zanjado aquello, procedió a explicar cómo se gestó ese vínculo: "La primera solicitud que hace el Gobierno Regional para que la Subdere le dé la calidad de colaborador a subejecutora del Estado a la fundación ProCultura viene del Gobierno anterior, del 2 de febrero (de 2022). Por tanto, desde el origen no pudiera haber una intencionalidad particular con esta fundación de nuestro Gobierno".

"El 7 de julio (del mismo año), el gobernador de Antofagasta señala: 'Solicito a usted evaluar la suplementación del 50% del programa' y como respuesta -y ese es el último oficio del que puedo informar, del 13 de julio-, como subsecretario digo que no", aseveró.

EXPECTATIVAS EN LA COMISIÓN

La diputada Yovana Ahumada (ex-PDG) cuestionó que "¿quién convirtió en un show mediático la presencia de Miguel Crispi en la comisión investigadora del Caso Convenios? Fue el propio Crispi, con sus reiteradas excusas y justificaciones para no asistir".

"Espero que luego del largo tiempo de preparación y asesorías que ha tenido, el principal asesor del Presidente venga y de una vez por todas diga la verdad, que nos cuente cuándo fue que se enteró el Presidente Gabriel Boric de las irregularidades que se estaban cometiendo en los convenios con fundaciones ligadas a Revolución Democrática, y si usted sabía con antelación sobre este tema, dado sus evidentes nexos con el partido y su cercanía con la diputada Catalina Pérez", añadió.

Por su parte, Raúl Soto (PPD) dijo que "vamos a exigir al señor Miguel Crispi que aporte todos los antecedentes que tenga respecto del caso Fundaciones respecto de los convenios en los cuales participó como Subdere y en los cuales también no participó, pero de los cuales puede haber tomado conocimiento como funcionario de gobierno o como dirigente político de Revolución Democrática".

"Creemos que tiene mucho que aportar y esperamos que la actitud con la que vaya sea una actitud de disposición, de colaboración. Creo que hay que colaborar, aportar los antecedentes, que la comisión pueda ayudar a esclarecerlos y que ese caiga quien caiga se haga realidad", puntualizó el parlamentario.

El presidente de la comisión, el diputado José Miguel Castro (RN) comentó que "hay dos cosas que yo espero: despejar la duda que tiene todo el mundo, que si él no ha ido solamente por desidia o efectivamente puede esconder algo. Es lógico, si él se ha negado dos veces a ir, que en una tercera citación, después que el contralor dijese que era necesario que fuera, recién está tomando esta iniciativa".

"Vamos a preguntar también si supo o no supo con respecto a los convenios en tiempos y en cercanía a las personas, y esperamos poder seguir adelante luego con la comisión en términos de los Gores con el contralor", añadió.