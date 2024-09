Defensor asegura que Matus había perdido y olvidado sus chats con Hermosilla

El abogado Luciano Fouillioux, defensor del cuestionado ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, aseguró que su defendido "no le mintió" al país ni al máximo tribunal cuando negó un intercambio de mensajes con el penalista Luis Hermosilla, principal imputado en el caso audios, sino que fueron chats que había perdido y olvidado con el tiempo.

Debido a un comprometedor intercambio por Whatsapp con Hermosilla, el ministro Matus será acusado constitucionalmente por los parlamentarios por su falta de probidad en el cargo que desempeña.

Mentirle al país, sus inhabilidades y una pérdida de imparcialidad son los capítulos que impulsan el líbelo contra el supremo, según detalla el impulsor de la acusación, el diputado Eric Aedo (DC).

En entrevista este lunes con El Diario de Cooperativa, Fouillioux abordó esta acusación contra el ministro, asegurando que, aunque aún no conocen el "contenido exacto" del documento, si saben "las imputaciones del diputado Aedo", por lo que "si no hay otras adicionales, tenemos una explicación completa y detallada para cada uno de esos argumentos".

"El ministro Matus no ha mentido al país, ni a la Corte Suprema", aseguró su abogado en respuesta a una de las acusaciones de Aedo, dando cuenta también que tampoco el tema de las inhabilidades "se sostiene por sí solo".

"Las inhabilidades son totalmente voluntariosas para cada uno de los ministros. Designar a una persona u otra no constituye un ilícito, ni una imputación de delito, ni una falta grave, ni siquiera leve", puntualizó el jurista.

Pagos por su defensa a Chadwick

En cuanto a la imparcialidad, dio cuenta que Matus "ha demostrado siempre ser imparcial" y que "su ejercicio ha sido ejemplar desde que es ministro de la Corte Suprema".

"Se sorprenderán los diputados al ver que no hay falta de probidad por parte del ministro Matus. Los actos de probidad que ha desarrollado durante su tiempo como ministro, y antes también, son tales que no hay indicios de lo contrario", puntualizó.

Finalmente, abordó el rol y pagos que recibió el supremo en la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando en 2019 fue acusado constitucionalmente en el Congreso.

"Cuando el ministro Matus recibió ese documento o cheque por el informe de derecho que realizó en defensa del exministro Chadwick, no tenía idea de la procedencia de esos fondos. Como abogado, cuando un cliente me paga, no investigo el origen del dinero", analizó Fouillioux en Cooperativa.

Asimismo, afirmó que "siempre ha reconocido y documentado sus honorarios de manera transparente. Este trabajo profesional lo realizó cuando era un abogado privado, no ministro ni postulante", por lo que "atribuirle irregularidades por este trabajo profesional es, a mi parecer, abusivo y una sobreexplotación de la acusación constitucional".

Más información en instantes.