Democracia Viva: Tribunal ordenó ampliar la investigación por 45 días

Este martes concluyó, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la audiencia de reformalización y cierre de la investigación de las causas unificadas de Democracia Viva, Fibra, TomArte y Fusupo, en el marco del caso convenios.

En la instancia, que se desarrolló con todos los intervinientes conectados de manera remota, el tribunal aceptó la solicitud de ampliar ampliar la investigación por 45 días por parte del Ministerio Público, que argumentó que aún quedan al menos 11 diligencias pendientes.

Entre las acciones que quedan por desarrollar se encuentra un informe de la Bridec y de Migraciones de la PDI; un ejercicio contable solicitado por la defensa de Daniel Andrade; el vaciado telefónico del exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la declaración de la imputada Paz Fuica por las mencionadas aristas.

De esta manera, la audiencia de cierre de la investigación quedó fijada para el 10 de marzo a las 08:30 horas.

Desafuero de Pérez se revisará en febrero

Durante la audiencia anterior, realizada en noviembre pasado, se solicitó el desafuero de la diputada Catalina Pérez (exFrente Amplio) y también la ampliación de indagatoria.

Por lo anterior, se estimaba que -posiblemente- en la jornada de hoy podría ser formalizada la parlamentaria, pero la Corte de Apelaciones -a solicitud de su defensa- aplazó para febrero la audiencia en la cual se discutirá su desafuero .

"La reformalización tiene por objeto ir complementando los antecedentes que van surgiendo durante la investigación. No nos olvidemos nunca que, sin perjuicio de que una investigación ya esté en manos de los tribunales, que haya formalización y medidas cautelares, se sigue en un proceso de investigación y este no se extingue sino hasta el momento en que se decreta el cierre de la investigación. Y eso no ha ocurrido", explicó Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta.

"No habiendo cierre de la investigación, se puede continuar investigando y se pueden solicitar ampliaciones si así se estima pertinente. Y eso será una cuestión que haremos valer, si es que es necesario, en la audiencia", enfatizó el persecutor.