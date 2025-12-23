Exalcalde de Rancagua fue condenado por cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua declaró al exalcalde Juan Ramón Godoy culpable de los delitos de cohecho agravado, cohecho en concurso con fraude al fisco y lavado de activos, y lo absolvió de cargos por malversación de caudales públicos y delitos tributarios.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins solicita 23 años de cárcel por los delitos de los que se declaró responsable al exjefe comunal, y la sentencia que resuelva el tribunal se conocerá el viernes 9 de enero al mediodía.

Godoy, exmilitante del Partido Socialista, lleva 20 meses en prisión preventiva (tiempo que se va a abonar a su pena) y asistió a la audiencia de lectura de veredicto de forma telemática.

La investigación en su contra se abrió en 2022, luego de que Ciper revelara que, a sólo cuatro meses de haber asumido, adjudicó por trato directo 207 millones de pesos a la empresa de un amigo, Javier Cornejo, condenado por soborno en esta misma causa.

Juan Ramón Godoy fue concejal de Rancagua entre 2008 y 2014, intendente de O'Higgins durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2015-2016) y alcalde de la capital regional entre 2021 y 2024.