J.P. Hermosilla asemeja a Boric, Tohá y Cordero con "matones que pegan en el suelo"

El abogado Juan Pablo Hermosilla reafirmó su cuestionamiento sobre una presunta "intervención política" del Gobierno en el marco de la causa que enfrenta su hermano Luis por corrupción, y asemejó al Presidente Gabriel Boric y los ministros Carolina Tohá y Luis Cordero con "los matones que golpean a la gente cuando está en el suelo" y los acusó de buscar réditos políticos a costa del caso audios.

El jurista fustigó las declaraciones públicas que han formulado el Mandatario y los titulares de Interior y de Justicia luego de que en la víspera Luis Hermosilla fuera enviado a prisión preventiva, formalizado por los delitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

"Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso", expresó Boric ayer, tras conocer la resolución judicial, que marcó el inicio formal del caso audios en la Justicia.

Juan Pablo Hermosilla emplazó más temprano este miércoles, en una entrevista radial, a que "abran entero" el teléfono de su hermano, "y veamos qué fiscales y qué ministros (de tribunales) le pedían favores a Luis Hermosilla, y no vayan escogiendo (cuáles mensajes revelar), haciendo cherry picking".

Defendiendo las palabras del jefe de Estado, la ministra Tohá afirmó que "lo que está diciendo es lo que dice todo Chile, que la justicia debe ser la misma para todos". En tanto, aludiendo a la petición pública del abogado sobre el celular y al recurso de amparo para que su hermano imputado fuese trasladado de Santiago 1 a Capitán Yáber, el ministro Cordero reprochó que éste "no puede lograr en la prensa lo que no pudo lograr en una sala de audiencias".

Frente a esas reacciones, Juan Pablo Hermosilla convocó a una conferencia de prensa esta tarde para responder, instancia que comenzó remarcando que "es fundamental que se respeten los derechos de Luis", dado que "una cosa es que uno pida perdón por lo que hizo y él diga que está dispuesto asumir responsabilidades, y la otra es que aparezcan autoridades haciendo acciones que son inconstitucionales, indebidas y que confirman una arista política de esto".

Diferenció que en la audiencia de formalización, que finalizó ayer martes tras cinco días en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, "hubo una jueza que no halló razón a nuestros antecedentes, por eso vamos a apelar", pero "otra cosa distinta es que en lo extrajudicial, el Gobierno interfiera y trate de sacar ganancias antes de que haya condena".

El abogado deploró que en la causa, donde enfrentan al Ministerio Público como el órgano persecutor, y al Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y a dos diputados socialistas (Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini) como querellantes, en lo mediático "ahora se han agregado el Presidente de la República, que interfiere con la causa, y la ministra del Interior y el ministro de Justicia".

"Entonces, esto ya parece una funa", fustigó.

"Eso debilita el objetivo que todos debiéramos tener, que el sistema salga fortalecido (...) Es inaceptable que el Presidente de la República, la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normales constitucionales, las normas sobre independencia de poderes, se permitan hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo profesional", sostuvo.

GOBIERNO FALTA AL "ABC DEL ESTADO DE DERECHO", ACUSA

Juan Pablo acusó también que el Gobierno, con sus declaraciones, estaría infringiendo la presunción de inocencia de su hermano, un principio consagrado en la Carta Fundamental. Y relevó que Luis "está enfrentando las responsabilidades y pide excusas por el daño social" causado.

"Desde luego, hay un principio moral que se ha roto: los matones golpean a la gente cuando está en el suelo", recriminó haciendo un paralelo con la postura manifestada desde el Ejecutivo: "Eso no se hace. Salir a celebrar la prisión de una persona, yo no lo hago ni siquiera en los casos que me tocan".

"Es una situación de abuso, que además muestra un factor político evidente", interpretó el jurista en la conferencia, donde explicitó su indignación con la postura de La Moneda.

Insistiendo en sus reproches a los secretarios de Estado, el abogado defensor enfatizó: "Lo que no voy a aceptar son comentarios irónicos de un ministro de Justicia que está obligado a (respetar) la Constitución", en un contexto donde "el que tiene la libertad para actuar soy yo, que soy un particular, a mí no me paga el sueldo ningún ciudadano".

"Lo que ha pasado es gravísimo. No sólo lo del Presidente, (sino también) los comentarios de la ministra del Interior posteriormente diciendo que estaban acreditados los cohechos (que se le imputan a Luis Hermosilla), y después el ministro de Justicia haciendo comentaros irónicos sobre cómo estoy manejando yo el caso", recalcó.

En ese sentido, advirtió que no tiene "problema en judicializar el tema y reclamar con acciones legales si ellos (los ministros) quieren escalarlo".

"Pero me parece inverosímil lo que está pasando. Lo que estoy describiendo es el ABC del Estado de derecho", donde el Poder Ejecutivo no puede interferir en la labor del Judicial, sentenció en su reclamo.