Magistrados refuerzan preocupación por "bolsones de opacidad" en sistema de nombramientos

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados reforzó su preocupación por los "bolsones de opacidad" existentes en el sistema de nombramiento de jueces, que presuntamente han permitido una influencia de la política partidaria, a propósito de los cuestionamientos abiertos por el caso audios que involucra el influyente abogado Luis Hermosilla, cercano a la derecha.

"La imagen del Poder Judicial ha sido fuertemente afectada, porque este tipo de casos genera que se pone en duda la independencia e imparcialidad de los jueces", apuntó Alejandro Vera, presidente del gremio, en entrevista con Lo Que Queda del Día.

Recordó, en tal sentido, que "como Asociación, desde hace décadas, incluso con denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos señalado que la estructura del Poder Judicial no satisface suficientemente los estándares de transparencia y de participación que exige la ciudadanía en la elección de jueces".

No obstante, subrayó, "hay que dejar claro que la independencia e imparcialidad (de los jueces y funcionarios en ejercicio) están garantizados a través de las normas de procedimiento y de responsabilidad funcionaria, que supone también responsabilidad penal".

De todas maneras, remarcó que "habíamos advertido que en el sistema de nombramiento existen algunos bolsones de opacidad, y suponen algunos bolsones de criterios no establecidos por la ley", y en ese marco "estamos preocupados de que la política, y en particular la política partidaria, no influya en esos nombramientos".

"Lo que se vislumbra en el caso audios es que, aparentemente, a través de un operador político, se influyó en la designación de jueces", advirtió Vera.

Para llenar las vacantes de la Corte Suprema, según el mecanismo vigente -reformado en 1997-, el propio máximo tribunal debe elaborar una quina de candidatos, para que luego el Presidente de la República nomine a un postulante de ese grupo y, finalmente, el Senado ratifique el nombramiento. En el caso de las Cortes de Apelaciones, la Suprema abre un concurso público para conformar una terna, de la cual el Mandatario designa directamente a un candidato en el cargo.

"Hoy la participación política es fundamental y clara en la elección de los jueces", opinó Vera, que recriminó que "el elemento político o la tendencia política no pueden ser el criterio en la elección de los jueces".

Por ello, urgió a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que reformen el mecanismo vigente y "generen un sistema de mayor transparencia".

"Esos espacios oscuros tienen que llenarse con transparencia y mayor claridad de cuáles son los requisitos que se les exigen a quienes postulan para ser jueces o ser promovidos dentro del Poder Judicial. Y deben estar sustentados en el profesionalismo, la capacidad y el mérito, y no en su apreciación, interés o eventual tendencia política o cariño con un sector político determinado, (que) es el peligro que nos hace ver hoy el caso audios", expuso el presidente del gremio de magistrados.

Vera afirmó que en el Congreso Nacional ha alertado que, con el sistema actual, también existe el riesgo de la influencia del crimen organizado: "Es un peligro que estas zonas oscuras incluso pueden ser llenadas a través del miedo o la presión que ejerzan grupos criminales, eso es lo grave".