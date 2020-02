Ministro Palacios congeló su militancia en la UDI y criticó apoyo a ex diputado Hasbún

El ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció este martes que congeló su militancia en la Unión Demócrata Independiente (UDI) luego de que la presidenta del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe apoyara al ex diputado Gustavo Hasbún en la denuncia por coimas que salpicó al secretario de Estado

El caso surgió luego de que se conociera un audio que vincula a Hasbún, quien enfrenta una investigación penal por haber pedido el pago de supuestas coimas al ex contratista Bruno Fulgeri para interceder por él ante el MOP, mencionando al entonces subsecretario Lucas Palacios, para la concreción del pago de anticipos por el avance de obras que este último tenía a su cargo.

Debido a esto, el secretario de Estado anunció indicó que "voy a suspender mi militancia porque me parece que es una señal clara y concreta de cuál es el proceder que tienen que tener los partidos políticos frente a estas situaciones".

Y criticó el apoyo de la UDI a Gustavo Hasbún, también militante de dicho partido. "Creo que la UDI cometió un error porque los partidos políticos tienen que defender siempre la verdad, tienen que perseguir la justicia, mucho antes que defender a cualquier persona".

Esto luego que la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe apuntó este lunes en El Mercurio que apoya la versión de Hasbún y dijo que "no tenemos por qué no creerle (...) mientras no se pruene lo contrario, respaldamos a Hasbún".

"Me parece que se comete un error en hacer una defensa cerrada a una persona, me parece mucho mejor que esa persona hubiese suspendido su militancia", apuntando al ex parlamentario.