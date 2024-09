Minvu abrió investigación por injerencia de Hermosilla en proyecto de Grupo Patio

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (Partido Socialista), anunció este miércoles la apertura de una investigación sumaria en la Seremi Metropolitana tras revelarse presuntas irregularidades relacionadas con el abogado Luis Hermosilla y el Grupo Patio durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Un reportaje de Ciper Chile destapó que el jurista, actualmente en prisión preventiva por el caso audios, hizo gestiones entre 2020 y 2021 para que el holding, liderado entonces por su amigo Álvaro Jalaff, obtuviera en apenas dos meses y medio documentos que pueden tardar hasta dos años para destrabar el multimillonario proyecto Parque Capital.

En una rueda de prensa en el Congreso, Montes explicó que la investigación sumaria busca "ver si hay o no posibles delitos o posibles transgresiones a la norma".

"La Seremi, que es donde todo esto se procesa, está revisando todas las actas y todos los procesos previos para ver cuál es la situación de los hechos ocurridos en la administración anterior", señaló el secretario de Estado.

El titular del Minvu detalló que, si bien el lobby es una práctica común, debe realizarse según establece la normativa vigente.

"En tiempos en que todo el mundo habla de la permisología, es lo frecuente que se plantee la necesidad en distintos proyectos y eso en sí mismo no constituye una irregularidad; o sea, hay que ver si eso altera o no altera el orden de las cosas; si influyen ciertos intereses o no. En fin, esa es otra discusión. Es frecuente que los grandes proyectos busquen por Ley de Lobby reunirse con las autoridades, plantear sus observaciones, sus necesidades, el valor del proyecto y traten de que se apuren ciertos procesos", indicó.

Consultado si podría haber tráfico de influencias en este caso, Montes declaró: "Eso es una situación específica que no me corresponde a mí evaluar".