Republicanos y el "pinchazo" a Crispi: En algún minuto, Boric tendrá que explicar su rol

El director de Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant, advirtió en Cooperativa que, tras el divulgado "pinchazo" a Miguel Crispi, otrora jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric debiese explicar su rol en la fallida compra de la casa del exmandatario Salvador Allende.

En El Primer Café, subrayó que el Jefe de Gobierno "era el que estaba más interesado" en que se llevara a cabo la operación: "Hay gente que ha declarado que no lo revisaron bien porque estaban apurados, porque el Presidente lo había pedido, entonces, en algún minuto va a tener que decir -y él dijo que estaba dispuesto a declarar, creo que ya lo hizo- cuál fue su rol en esto".

Con respecto a la propia filtración, Dussaillant relevó que "contradice todo lo que la exsenadora (socialista Isabel) Allende viene diciendo (...), ya no es un tema legal, es un tema de interés público: ella no ha querido declarar en el juicio, su sobrina (la exministra Maya Fernández) declara y dice que supo de la venta por la senadora. Entonces, creo que las filtraciones son inevitables: o sea, cuando mucha gente, muchos abogados, muchas partes acceden a la carpeta, se pierde el control del contenido".

Desde Chile Vamos, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) complementó que "los silencios del Presidente Boric y las negaciones que ha hecho el ministro del Interior (Álvaro Elizalde), principalmente, complican más las cosas. Se guardó silencio de todo el proceso, y se omitió respecto a responsabilidades de los abogados involucrados".

En esa línea, "creo que llegó el momento, primero, del aprendizaje -aunque sea tarde para ellos- de que tratar de tapar el sol con un dedo no resulta en política: lo hicieron con Monsalve, con las fundaciones, y ahora con este caso".

"Segundo, hay un momento en que las cosas tienen que transparentarse, entonces yo sé que es doloroso para un sector del oficialismo, que toca el corazón emblemático del PS, que es la imagen de la familia del Presidente Allende, pero esto no da para más", emplazó el director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.

DC: Pretender escalar el caso hasta el Presidente es poco responsable

Por su parte, Luis Ruz, vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad (perteneciente a la DC), planteó que "reconociendo y criticando los tiempos y los errores que pudo haber cometido el Gobierno en este caso en particular, seamos claros: esto no ha pasado piola. Ministras (Marcela Sandoval y Maya Fernández) salieron del gabinete y una senadora tuvo que dejar su cargo".

"Es decir, han habido responsabilidades por este error que se ha explicado; entonces, pretender escalar este conflicto hasta el Presidente de la República me parece muy poco responsable. Si estuviéramos en una situación donde no hubiese existido ningún tipo de sanción, uno lo podría evaluar, pero a propósito de las responsabilidades políticas, se han hecho valer en muchos niveles", defendió el falangista.

Coincidió con Ruz Camila Miranda, presidenta de Nodo XXI y secretaria de contenidos del Frente Amplio, indicando que "no le quiero quitar gravedad a los acontecimientos, pero sí han habido responsabilizaciones: hay investigaciones en curso, y es súper importante ponerlo sobre la mesa, porque si no, parece que hay una suerte de indolencia desde el Gobierno, esa no ha sido la tónica de lo que hemos ido conociendo".

Por lo demás, cuestionó que "las filtraciones terminan siendo el centro de la conversación cuando vulneran muchas dimensiones de los derechos, no sólo el proceder de la investigación, sino que apunta a una persecución de las personas en vez del seguimiento de ellas por algún hecho que hayan cometido", así como "conflictúan innecesariamente el escenario con una información que no está comprobada".