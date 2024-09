RN espera explicaciones de Chadwick, pero enfatiza que hoy no es el acusado

La jefa de la bancada de diputados RN, Ximena Ossandón, aseguró en Cooperativa que como dirigenta de Chile Vamos, espera explicaciones por parte del exministro UDI Andrés Chadwick sobre su cuestionada relación con el abogado Luis Hermosilla, pero objetó su mención en los libelos oficialistas a ministros de la Corte Suprema.

Específicamente, la acusación constitucional contra Ángela Vivanco sostiene que el gremialista es el "instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades" en el marco del caso audios, por lo que diputadas como Lorena Pizarro (PC) sospechan que la derecha elaboró su propio documento para no levantar aquella declaración.

Sin embargo, Ossandón aclaró en El Diario de Cooperativa que "no vamos a tener ningún problema de votar a favor la acusación contra Vivanco, venga de quien venga", porque "en el fondo, las consecuencias de la acusación serán hacia Vivanco, no hacia Chadwick".

"Creo que no hay que mezclar las cosas: los acusados son los ministros de la Corte Suprema y (al revisar el texto) pareciera que Chadwick es más importante que ellos. Creo que lo más grave es que los ministros no están actuando de buena forma", recalcó la diputada.

A la vez, aseveró que "desde el día uno, al menos como jefa de la bancada de diputados de RN, hemos pedido que Chadwick por favor salga a la luz pública a explicar cuál es su relación con Hermosilla, para tener claridad sobre lo que estamos hablando y no sigamos especulando".

Con todo, la participación del fundador de la UDI en las presuntas irregularidades "se tiene que dilucidar, y por eso estamos esperando a que Andrés Chadwick diga cuál era la relación que tenía, si efectivamente realizó todas las acciones que se dice en esos chats", ya que fue mencionado por Vivanco en conversaciones con el abogado.

"Soy la primera persona interesada en saber exactamente cuál fue la relación de compromiso con cada una de esas acciones que en estos chats se le cuelgan -porque hay un área oscura- a Andrés Chadwick. Ahora, él no es el que está acusado constitucionalmente, ni Hermosilla tampoco", remató Ossandón.

ACUSACIÓN A VIVANCO Y MUÑOZ, PERO NO A MATUS

En cuanto a la acción fiscalizadora que Chile Vamos emprendió ayer, mediante un documento conjunto contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, reflexionó que "nunca pensé que iba a estar acusando a jueces de la Corte Suprema, que para mí eran lo más alto, lo más probo, lo más transparente y al final, los que hacen la justicia de la que no se duda", por lo que en su opinión, "esto demuestra que tenemos una falla multisistémica".

Consultada por su decisión de no acusarlos por separado, señaló que "para nosotros, las causas son más o menos parecidas en términos de gravedad", puesto que en un principios "no habíamos puesto ojo" a las faltas que se le atribuyen a Muñoz, que no tienen relación con el caso Hermosilla.

Según Ossandón, cuando estas salieron a la luz "uno piensa que tiene que haber una explicación; una persona que fue presidente de la Corte Suprema no puede haber cometido errores tan patentes: pasando información a una hija de un fallo que todavía no era público, con el tema del teletrabajo también, cuando él es su jefe jerárquico. Pero cuando uno empieza a ver que aparecen estos gérmenes en distintas personas, parece que no eran tan probos; tal vez era más reiterativo y estábamos siendo ingenuos".

Dicho esto, acordaron dejar a Jean Pierre Matus fuera de su libelo porque -argumentó- el tráfico de influencias que se le acusa ocurrió "como una posible ayuda para su nombramiento, y en cambio, lo otro eran faltas en el ejercicio de los jueces de la Suprema, entonces sentimos que no lo podíamos unir".