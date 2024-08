Se prolonga la expectación sobre cautelares de Hermosilla y Villalobos

Para este martes se espera conocer las esperadas medidas cautelares en contra de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, principales imputados por el caso audios.

En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se realizó este lunes la cuarta jornada de formalización de la causa, instancia en la que las defensas de los imputados pudieron terminar de exponer, dejando pendientes las réplicas.

Para esto, la jueza Mariana Leyton definió que mañana, a partir de las 09.00 horas, cada uno de los intervinientes tendrá 10 minutos para referirse a lo que se ha planteado en los últimos días.

Al terminar dicho proceso, se avanzará en el pronunciamiento sobre las medidas cautelares por parte de la Fiscalía, que está pidiendo prisión preventiva para Hermosilla, Villalobos y Angulo.

Por su parte, las defensas rechazan esta medida cautelar y plantean alternativas como la firma mensual y arresto domiciliario nocturno.

Abogado de Hermosilla y polémica con la jueza

Tras la audiencia de este lunes, Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano Luis Hermosilla, abordó la polémica que se generó tras un requerimiento de la jueza Leyton.

El abogado estaba cuestionando las condiciones de la grabación que llevó a abrir la causa, algo que la magistrada consideró que incurría en "apreciaciones" sobre los hechos imputados por la Fiscalía, por lo que le pidió en repetidas ocasiones que hiciera un vínculo entre ellas y sus argumentos.

"Siendo franco no entendí mucho, porque llevaba 10 segundos hablando. Pero cuando estoy ahí adentro (del tribunal), estoy ejerciendo un derecho constitucional, no un favor que me hace la jueza o nadie del Poder Judicial. Tengo derecho a referirme a todo lo que se refiere a la contraparte", afirmó el defensor.

En esta línea, indicó que "no hubo nada a lo cual yo me refiriera que no fuera contestando al argumento de la contraparte", cuestionando que "ellos hablaron de la campaña de recolección de fondos de Sebastián Piñera, ellos se metieron en distintos elementos de la vida personal de él (Hermosilla), que se había comprado".

"Yo tengo derecho a contestar y eso no depende de la jueza. Yo quiero entender que de buena fe ella pensó que yo me iba a meter en otras cosas, pero no me dejó avanzar", cerró el hermano del imputado.