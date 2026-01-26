"Trama bielorrusa": Formalizan a exministra Vivanco por cohecho y lavado de activos

En el Séptimo Juzgado de Garantía será formalizada este lunes la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien fue detenida este domingo por su participación en la denominada "trama bielorrusa".

En la audiencia, fijada para las 11:30 horas, Vivanco será imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Este proceso investiga eventuales pagos de coimas por fallos a favor del consorcio bielorruso Belaz-Movitec en casos contra Codelco, con montos que podrían superar los 100 millones de pesos.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado, es posible que la defensa de Vivanco pida más tiempo para conocer en detalle las acusaciones en su contra.