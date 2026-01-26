Israel localizó los restos del último rehén que quedaba en Gaza

El Ejército de Israel localizó e identificó los restos del policía israelí Ran Gvili, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza tras los ataques que Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023, según informó este lunes en un comunicado.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Ran Gvili, que su ser querido ha sido identificado y será devuelto para su entierro", recoge el comunicado castrense.