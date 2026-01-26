Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.0°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Israel localizó los restos del último rehén que quedaba en Gaza

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
Israel localizó los restos del último rehén que quedaba en Gaza
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ejército de Israel localizó e identificó los restos del policía israelí Ran Gvili, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza tras los ataques que Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023, según informó este lunes en un comunicado.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Ran Gvili, que su ser querido ha sido identificado y será devuelto para su entierro", recoge el comunicado castrense.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada