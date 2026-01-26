Milad y la opción de Juan Tagle en la ANFP: Tiene las capacidades

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, hizo un balance de su gestión al mando del fútbol chileno en medio de la Supercopa disputada en Sausalito y tuvo palabras para Juan Tagle, actual timonel de Cruzados y quien asoma como candidato a ser su sucesor.

"Es un gran profesional, un gran dirigente y tiene a la Católica con cuatro títulos y eso es gestión", dijo el curicano antes de lanzar una advertencia.

"Es más fácil muchas veces en un equipo, porque uno elige a los jugadores y en la selección es lo que tenemos. Son cosas totalmente diferentes, pero él tiene las capacidades de llevar esto y cualquier cosa que se proponga", expresó.

¿En qué está la búsqueda de DT para la Roja?

Milad también tuvo palabras para la búsqueda del técnico de la selección chilena: "Yo lo que he dicho siempre es que después del Mundial se va a abrir un abanico mucho más amplio de lo que tenemos hoy en día. Es importante tener muchas opciones donde se ajuste a nuestro equipo, donde tenemos que primar lo colectivo sobre lo individual", dijo.

"No tenemos grandes estrellas, pero sí chicos con futuro, con ganas de salir adelante, y eso es muy importante", añadió.

Respecto de su gestión, el mandamás expresó que "no ha sido un proceso fácil. Tocó la pandemia, fueron casi dos años de pandemia. Después comenzamos con un proceso nuevo, pero lamentablemente no resultó. Va supeditado también al nivel de generaciones que tenemos hoy en el fútbol".

"Vienen chicos con gran futuro, pero hay que esperar que lleguen a las grandes ligas y que eso aumente también nuestra capacidad competitiva", cerró.