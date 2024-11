Tribunal de Antofagasta ordenó ampliar investigación del caso convenios por 45 días

El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió este viernes la solicitud de Fiscalía y ordenó ampliar por 45 días la investigación del caso convenios, que agrupa las causas de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Superación de la Pobreza (Fusupo) y TomArte, en las cuales se encuentra formalizado el exseremi Carlos Contreras.

La decisión del tribunal se dio en el marco de la audiencia de cierre de dicha indagatoria, por lo que su conclusión quedó programada para el 21 de enero de 2025 a las 08:30 de la mañana, instancia en que también se va a reformalizar a todos los imputados.

El tribunal también rechazó la cautela de garantía que solicitó la defensa de Daniel Andrade respecto a lo referido sobre el vaciado de teléfonos y también a la revisión de otras conversaciones existentes en dicho aparato, las que podrían involucrar a otras personas.

El abogado querellante en la causa, Pablo Toloza, manifestó que "nos parecía absolutamente pertinente que se aumentara el plazo de investigación por 45 días. Hay diligencias que fueron solicitadas tanto por el Consejo de defensa del Estado, esta parte querellante y las defensas, por tanto, era procedente este aumento 45 días, sobre todo respecto a algunas diligencias de vaciados de teléfonos celulares".

"En relación a la cautela de garantía solicitada por la parte querellada de Daniel Andrade, el tribunal rechazó esta petición, creemos que es acertada, toda vez que se refiere a el vaciado del teléfono y las conversaciones existentes en dicho aparato, las cuales podrían involucrar, como tuvimos conocimiento hace un par de días a la actual diputada Catalina Pérez. Por tanto, estimamos que era procedente que se mantuviera el secreto respecto de esa diligencia", complementó el jurista.

Por su parte, la concejala imputada en la arista Democracia Viva, Paz Fuica, señaló que "siempre hemos dicho que dejemos que las instituciones operen, que confiamos en las actuaciones de las instituciones. Como siempre he dicho, es lamentable. Nuestra defensa se ha opuesto, en reiteradas veces, a la ampliación de plazo, teniendo entendido que las diligencias pendientes no son sobre mi persona, sino son sobre el otro imputado y espero que esto se resuelva pronto".

"Quiero retomar mi vida, mis actividades y, la verdad, poder esclarecer estos hechos, porque son imputaciones graves. Yo reitero mi convicción absoluta y que no participé en ningún delito, no me concerté con nadie. Espero que eso podamos demostrarlo pronto en la instancia que corresponde. Mientras esté en investigación y no hay una acusación, soy inocente", agregó.