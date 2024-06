Triunfo de Desbordes: Querella del INDH por tráfico de influencias es inadmisible

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió un recurso de reposición del exministro Mario Desbordes y declaró inadmisible la querella por tráfico de influencias que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como querellante en el caso Operación Topógrafo.

El instituto presentó una querella tras un informe de la PDI por una serie de mensajes en Whatsapp que revelan un supuesto lobby que habría realizado el exjuez Juan Antonio Poblete, vía el extitular de Defensa, para supuestamente favorecer la llegada de la magistrada María Teresa Letelier a la Corte Suprema.

El tribunal había declarado admisible la querella, pero luego acogió el recurso de reposición de Desbordes y revirtió su decisión, declarando que el INDH no tiene legitimación para querellarse por el delito de tráfico de influencias.

Según la resolución, el organismo "únicamente posee legitimación activa para deducir querella por los delitos" establecidos en la Ley 20.405 -que regula la institución-, entre los cuales "no se encuentra el delito por el cual fue deducida, toda vez que el legislador ha decidido distinguir la querella en materia penal del resto de acciones legales que el instituto puede deducir de conformidad a sus propias competencias, circunscribiendo un marco específico para su ejercicio".

En tanto, el exministro presentó una querella por eventual prevaricación en contra de los consejeros del INDH que respaldaron ingresar el recurso.

El candidato por Chile Vamos a la alcaldía de Santiago valoró esta decisión, "que se ajusta a derecho. El INDH no tenía facultades para realizar esta querella, que además es malintencionada, que busca varios fines políticos. No hay ninguna duda de que en mi caso no hay ningún delito, no se da ninguno de los elementos del tipo penal, no se constituyen los elementos básicos de un funcionario público, y que ni siquiera hubo una infracción ética".

"Pero el INDH -continuó-, de manera malintencionada presenta esta querella. Esta declaración del Juzgado de Garantía, además, refuerza en mi querella y yo no voy a descansar hasta que los integrantes del INDH, los consejeros que aprobaron la querella, sean sancionados y sean condenados penalmente".

Finalmente, la resolución señala que "atendido a lo resuelto, sin perjuicio de aquello, advirtiendo el tribunal que los hechos revisten carácter de delito, tómense los antecedentes como denuncia y remítanse en su totalidad al Ministerio Público para los fines correspondientes".

INDH APELARÁ

David Bahamondes, jefe subrogante de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, indicó que el Juzgado de Garantía, "resolviendo esa petición, tiene al señor Mario Desbordes como imputado, por una parte; en segundo lugar, señala que el instituto carece de legitimación activa y, en tercer lugar, rechaza la petición del señor Desbordes, en cuanto a que los hechos no son constitutivos de delitos, advierte al tribunal que son constitutivos de delito y que deben tener los antecedentes considerados como denuncia, y lo cual hemos sido notificados el día de hoy".

En esta línea, reveló que "esta resolución del tribunal en cuanto a la admisibilidad del instituto como querellante activo en esta causa, es la que nosotros vamos a apelar, ejercer los recursos correspondientes y se evaluarán los argumentos que tenemos como institución, en cuanto a la legitimidad de nuestra participación, avalada en múltiples causas".