Fiscalía: Policías bolivianos detenidos en Hito Cajón portaban drogas y armas de guerra

Tras casi una semana de completo hermetismo, el Ministerio Público detalló que los cinco policías bolivianos y un civil que fueron detenidos en el sector fronterizo de Hito Cajón (Región de Antofagasta) portaban 600 kilos de droga y "una cantidad importante" de armamento de guerra.

Los individuos fueron aprehendidos el lunes y la Fiscalía solicitó ampliar su control de detención hasta el máximo legal permitido, por lo que esta jornada fueron formalizados en Calama.

De acuerdo con el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, la captura de los presuntos policías bolivianos se dio cuando "personal de Carabineros se acercó a realizar un control", debido al hallazgo de dos autos semienterrados en el desierto.

"Allí, se encuentran con seis personas, todas de nacionalidad boliviana, y en los vehículos se encontraba una importante cantidad de droga, aproximadamente 600 kilos. Además, había una cantidad importante de armamento de guerra y de puño", afirmó.

"Eso da origen a una investigación de carácter penal a cargo del Ministerio Público y en estrecha coordinación y colaboración con Carabineros", explicó el persecutor, que detalló "que cinco de esas personas, en su país de origen, esto es Bolivia, serían policía y la otra persona sería un civil".

Los detenidos fueron formalizados por diversos delitos. Los cinco policías bolivianos enfrentan cargos por tenencia ilegal de armas de fuego, municiones, disparos injustificados en la vía pública, secuestro y tráfico de drogas.

Por su parte, el civil boliviano fue formalizado por receptación de vehículos motorizados y tráfico de drogas.

La audiencia de control de detención se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Calama, donde se determinó la ampliación de la investigación. Todos los imputados quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

Uno de los vehículos fue robado en 2021 y tenía patente falsa

El Jefe de Zona de la región, general de Carabineros Cristian Montre, detalló que "a la altura del kilómetro 50, los uniformados divisaron al grupo de personas, que en un paso no habilitado intentaron retirar los vehículos varados".

Posteriormente, al realizar el control, "se percataron que en uno de ellos -en particular, una camioneta- había una importante cantidad de droga. En tanto, en el otro móvil, que era una vagoneta, había armamento y munición".

La droga hallada corresponde a 500 kilos de marihuana y más de 70 de pasta base de cocaína, mientras que la camioneta mencionada tenía una patente falsificada después de ser robada el 2021 en Antofagasta.