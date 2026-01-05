Formalizan a sujetos que propinaron golpiza a joven en Año Nuevo: Gobierno se querelló

Esta jornada se desarrolla la audiencia de formalización contra los sujetos que propinaron una golpiza a un joven durante la celebración de Año Nuevo; hecho ocurrido en la comuna de Talcahuano (Región del Biobío) y en el cual el Gobierno se hizo parte al presentar una querella.

Los hechos ocurrieron durante una masiva fiesta realizada en el sector Espacio Marina de la mencionada comuna, y tuvieron como víctima a Cristóbal Miranda Olivares, de 20 años, que finalmente falleció.

Si bien se desconoce el número exacto de personas que golpearon a Miranda -que era aspirante a oficial de Carabineros-, cuatro individuos han sido detenidos por el caso: dos de ellos están en libertad, mientras que los otros dos se encuentran en el banquillo de los acusados en la audiencia de hoy.

La seremi de Seguridad del Biobío, Paulina Stuardo, entregó detalles de la querella presentada por el Gobierno: "Fue ingresada por el delito de homicidio simple ante quienes resulten responsables. Hoy estamos siendo parte de la audiencia de los dos cuya detención fue ampliada".

"Esperamos poder continuar en este trabajo mientras dure la investigación y también (en) el juicio respectivo, cuando llegue el momento. Lo que yo espero es que toda la investigación se lleve a cabo como ha sido a esta hora, con la misma rapidez y, sobre todo con el mismo profesionalismo", añadió.

Stuardo precisó que el Gobierno también se hizo parte en el control de detención "que hubo el día de ayer (domingo) con los cuatro primeros detenidos" en el caso.

El fiscal Juan Yáñez está a cargo de la formalización hoy, donde la defensa pidió una ampliación más de la detención de sus representados a la espera de algunos antecedentes, lo que debe ser resuelto por el magistrado.