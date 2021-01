El ex timonel socialista Osvaldo Andrade aseguró en El Primer Café que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que absolvió a los imputados por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y descartó su homicidio atenta contra "una verdad histórica": la responsabilidad de la dictadura en su "asesinato". El ex subsecretario Felipe Salaberry (UDI) criticó el "tono descalificador" contra la decisión tomada por el tribunal de alzada y cuestionó que, por sobre la verdad judicial, se haga prevalecer el "juicio histórico", como hizo Andrade.

