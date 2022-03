La cineasta Tatiana Gaviola liberó para su apreciación gratuita el documental "Magnicidio", que reconstruye las circunstancias que rodearon la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva hace 40 años, el 22 de enero de 1982, en plena dictadura. El trabajo recoge testimonios de diversas personalidades públicas, de la familia del ex Mandatario y también del equipo jurídico que la representa en la causa por su presunto asesinato. El ministro en visita Alejandro Madrid dictó en enero de 2019 seis condenas por el homicidio de Frei -uno de los líderes fundadores de la Democracia Cristiana- pero éstas fueron revocadas dos años después, en enero de 2021, por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. La explicación lógica "más que plausible" es que el ex Jefe de Estado "no fue víctima de homicidio, sino que falleció como consecuencia de complicaciones médicas", estimó entonces el tribunal de alzada. "Si no se conoce la verdad y se sigue ocultando lo del pasado, ¿cómo el país va a poder reconciliarse?", se pregunta en el documental la ex senadora Carmen Frei, hija del Mandatario, que sostiene la tesis del magnicidio y escribió un libro que lleva ese mismo título.

