Médico condenado en Caso Frei: Solo quisimos salvarle la vida a ese caballero

El doctor Pedro Valdivia Soto, condenado a cinco años de pena efectiva por el ser cómplice del magnicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, rompió el silencio y aseguró que la condena era insólita.

En una entrevista concedida a El Mercurio, Valdivia aseguró que la condena "es insólita. Confío en la justicia plenamente; y como quien nada hace, nada teme, estaba convencido de que con todo se iba a demostrar que yo no tengo nada que ver en el asunto. No me imaginé nunca (la condena)".

"Sigo confiando en la justicia, pero no en el ministro Madrid (a cargo del proceso). Él está totalmente sesgado y hay otros intereses creados ahí. Está empecinado en crear un magnicidio y un héroe del señor Frei", aseguró el facultativo.

Ante las acusaciones en su contra por la introducción paulatina de sustancias tóxicas en el cuerpo del ex Presidente, Valdivia aseguró: "Yo no sé nada de eso, yo soy cirujano. No sé qué es el Transfer Factor -fármacó encontrado en el cuerpo del ex Presidente-. Creo que incluso los médicos que estaban a cargo no sabían bien cómo era, porque era una cosa nueva".

"No hay un asidero para que asesinaran a Frei"

En este contexto, Pedro Valdivia aseguró que "no hay un asidero para que asesinaran a Frei".

"En mi calidad de médico, y como opina la mayoría de mis pares, esto fue una complicación quirúrgica grave. Todos sabemos que hay problemas en las complicaciones quirúrgicas y que todos los médicos lo único que trataron fue salvarlo. Creo que estaban todos tirando del mismo carro y salvarle la vida a este caballero", señaló

Además Valdivia se desmarcó de la CNI y aseguró que "si hubiera sabido que actuaban en forma impropia, me habría retirado antes, y todos saben que a mí me dieron de baja cuando se acabó el tema (la dictadura)".

"Sirvió a los órganos de represión"

El diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Matías Walker, señaló que era necesario que la estrategia de Valdivia era solo una manera de blanquear su imagen.

"El único trasfondo político de todo esto es que hubo organismos de represión y tortura de parte de agentes del Estado, que contaron con la colaboración de médicos pagados a sueldo, como el doctor Valdivia, para torturar chilenos; para servir a los órganos de represión del régimen militar", señaló Walker.

"Nos parece insólito que se proponga de alguna manera blanquear la imagen de un médico de la CNI que tiene prontuario y causas de derechos humanos", agregó el parlamentario.

En la misma línea, el abogado de Carmen Frei, Nelson Caucoto, señaló que "que en este caso todas las personas tienen el derecho a decir lo que quieran, más aún si es una persona que viene condenada por la justicia".

"Querrá desacreditar al juez Madrid, querrá desacreditar los tribunales, y yo lo único que digo es que hay esperar el fallo final de los Tribunales. Todavía queda una tremenda pelea en la Corte de Apelaciones donde se van a revisar las sentencias", agregó el jurista.