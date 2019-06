Fiscal mexicano afirmó que Palma Salamanca participó en secuestros junto al "Comandante Emilio"

El fiscal general del Estado mexicano de Guanajuato, Carlos Zamarripa, afirmó que Ricardo Palma Salamanca, ex frentista condenado a cadena perpetua por el crimen de Jaime Guzmán, fugado de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996 y refugiado político en Francia desde noviembre del año pasado, participó en la banda de secuestradores por cuyos crímenes se condenó en dicho país al chileno Raúl Escobar Poblete, alias "Comandante Emilio".

Palma Salamanca y Escobar Poblete formaron parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y están vinculados por el homicidio del senador y fundador de la UDI en abril de 1991.

El viernes pasado, la Justicia mexicana condenó al "Comandante Emilio" a 60 años de cárcel como responsable del secuestro de una ciudadana francoamericana en la localidad de San Miguel de Allende, en Guanajuato.

En conversación con La Tercera, el fiscal general de Guanajuato aseguró que "Emilio" no actuaba solo y dijo que era acompañado en cada hecho por una red de cercanos, conformada por dos chilenos, entre ellos Palma Salamanca, y una española.

"Escobar Poblete participaba junto a su exesposa, Marcela Mardones, ahora detenida en Chile, y su última pareja, Isabel Mazarro, hoy en Barcelona, España. La tercera persona involucrada es Ricardo Palma Salamanca, de quien tenemos referencia pidió asilo al gobierno de Francia para permanecer allí", señaló el persecutor.

El fiscal Zamarripa, de esta forma, confirmó la supuesta vinculación del también ex frentista en los secuestros, pese a que Palma Salamanca había descartado, en entrevista con The Clinic, haber tenido relación con Escobar Poblete en México. Ello, pese a que ambos vivían en San Miguel de Allende e, incluso, Palma abandonó el país apenas "Emilio" fue detenido.

Extradición

Según detalló el persecutor, en México ya se iniciaron las gestiones para lograr juzgar a Palma Salamanca. "Estamos haciendo todas las acciones legales para solicitar, a través de las órdenes de aprehensión que tenemos, la extradición", dijo.

De acuerdo al fiscal, Palma Salamanca y Escobar Poblete eran los encargados de cometer el secuestro y el posterior sometimiento de las víctimas. En tanto, junto al resto de los involucrados, entre quienes supuestamente están Mardones y Mazarro, se dividían la vigilancia, alimentación de la víctima y negociación.

En el caso de Silvia Brzovic, ex pareja de Palma Salamanca que viajó junto a él desde México a Francia, no hay pruebas que la vinculen al caso, pero el persecutor enfatizó que la investigación aún permanece abierta y no descarta que existan más personas relacionadas.

Diputado Kort (UDI): "Esperamos que México pida extradición"

El diputado UDI Issa Kort dijo esperar que la justicia mexicana solicite la extradición de Ricardo Palma Salamanca.

"Desde un principio hemos dicho categóricamente que tenemos sospechas fundadas de actuar terrorista en conjunto... Los asesinos de Jaime Guzmán han seguido infundiendo terror. Esperamos que México pida extradición de Palma Salamanca y que Francia deje de protegerlo políticamente", dijo el parlamentario en su cuenta de Twitter.