"Operación Apocalipsis": Tribunal dictará mañana las cautelares de gendarmes imputados

El Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago realizó este lunes la undécima audiencia de formalización del caso "Operación Apocalipsis", indagatoria que destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería, instancia en que finalizaron los argumentos y alegatos por parte del Ministerio Público, las defensas de los 70 imputados y la parte querellante.

Tras escuchar las exposiciones, el juez Francisco Ramos anunció que se tomará un tiempo adicional para procesar el extenso volumen de antecedentes acumulados durante casi dos semanas de maratónicas audiencias.

En ese sentido, el magistrado informó que la resolución de las medidas cautelares será comunicada oficialmente este martes 30 de diciembre, a las 20:30 horas.

A esa hora, tanto Fiscalía como los abogados defensores deberán comparecer para conocer el fallo del mediático caso, que ha alcanzado notoriedad pública debido a la cantidad de involucrados y el perjuicio que ha generado el caso al interior de Gendarmería.

De los 70 totales imputados, a ocho ya se les ha decretado medidas cautelares -seis arrestos domiciliarios y dos prisiones preventivas-, mientras que los otros 62 arriesgan ser enviados a la cárcel. De hecho, de ellos, 22 se allanaron a dicho destino con la condición de colaborar con la investigación.

Defensor acusó ilegalidad en diligencias de la Fiscalía

En esta breve jornada, las defensas buscaron desacrecitar las pruebas de la Fiscalía y dejar sin fundamento la imputación del delito de lavado de activos. En este contexto, llamó la atención el argumento del defensor Ives Tapia, que acusó ilegalidad en algunas diligencias.

Según el jurista, algunas personas que fueron declaradas informantes cumplieron labores de agentes encubiertos en una cárcel, sin ser policías: "Lo que alegamos es que esta confusión llega a que uno, con justa razón, se pregunte cuál es la diferencia entre el informante y el agente", dijo en la audiencia.

"Hay notorias diferencias entre ellos: según el tenor de la ley, un informante es quien suministra antecedentes, lo que es diferente de producir el antecedente. Un suministrador es un externo a una eventual organización y diligencia, en este caso. No puede ser el mismo informante quien sea el producto o quien produce el medio de prueba", argumentó.

Fiscal niega vulneración de pruebas tras ingreso no autorizado a oficina de trabajo

Un hecho que se dio a conocer en la víspera de la audiencia de hoy fue un posible ingreso no autorizado a una oficina de Gendarmería donde trabaja el equipo que participa en la investigación.

Sin embargo, el fiscal Metropolitano Oriente y quien lidera el caso, Marcos Pastén, descartó que eso haya constituido un riesgo a las pruebas: "Recibimos ese antecedente y dispusimos una investigación penal para ver si había un delito asociado al momento del ingreso".

"Le entregamos la orden de investigar a la PDI, ya se hicieron diligencias y lo que se nos informa preliminarmente es que no existiría una vulneración a la integridad de la prueba. Tampoco existiría acceso a los computadores dispuestos para el equipo investigativo", agregó.

"Paralelamente, le pedimos a Gendarmería que nos informe cuáles son las medidas administrativas y de seguridad que se adoptarán para que estos hechos no se repitan", expresó.

El defensor regional subrogante Sur, Cristián Basualdo, criticó que esto pudiese abrir un flanco a posibles vulneraciones al desarrollo de la causa: "El tema es que la mayoría de los informes y antecedentes vienen elaborados por parte de la dirección de Investigación Criminal de Gendarmería", dijo.

"Es legal eso, dado que lo establece la normativa, pero lo que se cuestiona es la adecuación y la actitud, porque ayer hubo un incidente en Gendarmería que puede demostrar la inconveniencia de que la misma institución cuestionada sea la que investigue un hecho de esta naturaleza", sostuvo.